Первый канал покажет на сайте все соревнования Олимпиады

ТАСС, 20 июля. Первый канал будет транслировать все соревнования летних Олимпийских игр в Токио на своем сайте в круглосуточном режиме. Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

На сайте olympics.1tv.ru будут доступны трансляции, фрагменты, интервью и новости Олимпиады в круглосуточном режиме. Трансляции соревнований будут проводиться со всех спортивных объектов в Токио, включая все теннисные корты, также они будут доступны в записи. Кроме того, на сайте опубликовано полное расписание соревнований с возможными изменениями в онлайн-режиме. Весь контент также будет доступен в мобильном приложении.

Ранее Первый канал сообщил, что 23 июля в прямом эфире покажет церемонию открытия Олимпиады (начало - 14:00 мск).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа. В состав российской команды на Игры вошли 335 спортсменов, из которых 185 женщин и 150 мужчин. Знаменосцами сборной будут олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на Играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России.