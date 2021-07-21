Боксер Проводников 23 июля проведет поединок с бывшим бойцом UFC Багаутиновым

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу, депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Проводников 23 июля проведет поединок с бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутиновым. Об этом в среду Проводников сообщил в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Как ранее сообщал Проводников ТАСС, в январе 2021 года Багаутинов бросил ему вызов и предложил провести бой, дата поединка не озвучивалась.

"В это трудно поверить, но это факт. Руслан VS Али: 23 июля", - написал Проводников.

В аккаунте в Instagram лиги смешанных единоборств Open FC уточняется, что бой пройдет в Санкт-Петербурге. Поединок состоится по правилам бокса.

На счету 36-летнего Багаутинова 21 победа и 7 поражений в смешанных единоборствах, а также две победы при отсутствии поражений в профессиональном боксе. Проводников провел последний поединок в 2016 году, уступив Джону Молине - младшему. Всего на счету бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 25 побед (18 нокаутом) и пять поражений. В настоящий момент Проводников является депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа.