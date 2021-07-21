Леонов: решение по количеству зрителей на матче "Рубин" - "Спартак" объявят в четверг

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Решение по допуску зрителей на матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" будет принято в четверг. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Встреча пройдет 24 июля в Казани и начнется в 20:00 мск. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что управление Роспотребнадзора по республике запретило присутствие зрителей на матче.

"Мы находимся в диалоге с Роспотребнадзором. Завтра дадим точную информацию", - сказал Леонов.

По итогам прошлого сезона "Рубин" занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ и выступит в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. На этой стадии казанцы сыграют с победителем пары "Судува" (Литва) - "Ракув" (Польша). "Спартак" стал вторым, красно-белые сыграют с португальской "Бенфикой" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.