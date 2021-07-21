Роспотребнадзор высказался против присутствия зрителей на матче "Крылья Советов" - "Ахмат"

ТАСС, 21 июля. Встреча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом" может пройти без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Встреча пройдет в Самаре 25 июля.

"Управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения матча "Крылья Советов" -"Ахмат" с участием зрителей. Окончательное решение о допуске зрителей будет принято после официального решения соответствующих органов. Информация появится в ближайшее время", - говорится в сообщении.