Московский клуб КХЛ "Динамо" прорабатывает вопрос допуска болельщиков по QR-кодам

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" прорабатывает возможность допуска болельщиков на домашние матчи в сезоне-2021/22 по QR-кодам. Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Евгений Кровопусков.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября. Бело-голубые проведут первый домашний матч 3 сентября против минского "Динамо".

"Прорабатывается вопрос допуска болельщиков по QR-кодам, решение пока не принято, - сказал Кровопусков. - Надеюсь, что все вакцинируются. Мы сейчас поймем, кто из постоянных болельщиков - владельцев абонементов вакцинировался, и от этого будем отталкиваться, надеемся даже запустить абонементную программу".

Также он отметил, что команда прошла вакцинацию перед стартом сезона. "Команда у нас вакцинировалась, никаких проблем не было", - добавил генеральный директор "Динамо".