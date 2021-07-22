Бычков: перенос Олимпиады в Токио сыграл на руку российским скалолазам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вынужденный перенос Олимпийских игр в Токио сыграл на руку российским скалолазам, которые смогли лучше подготовиться к предстоящему турниру. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа.

"В мое время, когда я сам был спортсменом, мы могли только мечтать о том, что скалолазание будет входить в программу Олимпийских игр. Честно говоря, до сих пор немного не верится. Уверен, что много людей, в том числе и из России, будут смотреть олимпийские соревнования по скалолазанию", - отметил Бычков.

"Пандемия, как ни странно, даже сыграла нам на руку - мы смогли лучше подготовиться, случился большой прогресс в материальной базе, появились новые скалодромы, тренировочные базы. Мы сильно отставали, но это расстояние интенсивно сокращается, - рассказал Бычков. - К примеру, на домашнем чемпионате Европы в конце прошлого года российские скалолазы выложились на 200%. Сейчас мы в полной боевой готовности, едут наши лучшие спортсмены, каждый из них может попасть в призы и даже выиграть".

Соревнования по скалолазанию на Олимпиаде пройдут с 3 по 6 августа. Скалолазание впервые будет представлено на Олимпийских играх в Токио, награды будут разыграны в дисциплине "многоборье". Олимпийские лицензии завоевали Юлия Каплина, Алексей Рубцов и Виктория Мешкова.