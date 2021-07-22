Тренер Григорян заявил о желании вернуться в женский футбол

ТАСС, 22 июля. Бывший главный тренер армянского клуба "Алашкерт" Александр Григорян высказал желание вернуться в женский футбол. Комментарий специалиста приводит телеканал "Матч ТВ".

Ранее клуб из Еревана со счетом 0:1 уступил дома молдавскому "Шерифу" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Позже пресс-служба "Алашкерта" сообщила, что Григорян поникнет пост главного тренера команды в связи с семейными обстоятельствами.

"Мой уход из клуба никак не связан с поражением "Шерифу", мы провели очень хороший по качеству матч, с достаточным количеством голевых моментов, - сказал Григорян. - Просто мы своим моменты не реализовали, а они - реализовали. Поэтому никакой абсолютно связи с этим поражением нет, тем более, что первый квалификационный этап мы прошли, и при любых раскладах у нас оставались хорошие шансы играть в Лиге Европы".

Григорян заявил о желании вернуться в женский футбол и выиграть Лигу чемпионов. "Я бы с удовольствием вернулся в женский футбол, потому что не выигранная 12 лет назад Лига чемпионов (в финале "Звезда-2005" под руководством Григоряна проиграла германскому "Дуйсбургу-2001" со счетом 1:7 - прим. ТАСС) не дает мне спокойно жить, - сказал специалист. - К женскому футболу многие скептически относятся, но я не скрываю, что это мой родной вид спорта, в котором бы я хотел поставить жирную точку. А именно - выиграть Лигу чемпионов, с кем и как - покажет время".

Григоряну 54 года, он работал во множестве мужских и женских клубах. На мужском уровне Григорян тренировал подмосковные "Химки", "СКА-Хабаровск", владивостокскую "Луч-Энергию", "Тосно" из Ленинградской области, махачкалинский "Анжи", московский "Арарат", "Тамбов", армянские "Урарту" и "Алашкерт". На женском уровне работал в воронежской "Энергии", тольяттинской "Ладе", подмосковной "Надежде", пермской "Звезде-2005", московском ЦСКА.