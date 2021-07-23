Ушаков: сборные России по баскетболу 3х3 не входят в число явных фаворитов на Олимпиаде

ТОКИО, 23 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетбольные команды 3 на 3 не входят в число явных фаворитов на Олимпиаде, но в этом, возможно, их преимущество. Об этом ТАСС рассказал Руководитель департаментов национальных сборных Российской Федерации баскетбола (РФБ) Олег Ушаков.

Баскетбол 3х3 дебютирует на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная Федерация баскетбола (FIBA) опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми. Мужская команда - шестой.

"Расклад перед стартом такой: мы не среди фаворитов, но это нас не пугает, - сказал Ушаков. - Мы приехали играть, биться, и отдавать все, что есть".

"Да, FIBA считает мужскую сборную шестой по силе в Токио, но парни настраиваются побеждать в каждой игре. У девочек же произошла незапланированная смена поколений перед этими Играми. И если бы Олимпиада состоялась год назад - был один разговор. Сейчас же подросли молодые, повысилась конкуренция, команда очень хорошая, атмосфера отличная, девчонки много выиграли на молодежном уровне, подросли и готовы удивлять", - подчеркнул Ушаков.