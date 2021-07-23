Бах назвал Олимпиаду в Токио светом в конце тоннеля пандемии

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал Олимпийские игры светом в конце тоннеля пандемии. Об этом он заявил на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, которая проходит в пятницу на Национальном стадионе.

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"Сегодня момент надежды. Да, Игры очень отличаются от того, что мы себе представляли, но мы рады собраться вместе, спортсмены из 205 национальных олимпийских комитетов и команда беженцев - все живут в Олимпийской деревне дружно. Это объединяющая сила спорта, послание солидарности и надежды для нашего дружного путешествия вместе. Оргкомитет и власти Японии на всех уровнях проделали невероятную работу, и я хочу высказать им слова благодарности. 10 лет назад вы начали путешествие, чтобы принести в Токио дух Олимпиады после Игр 1964 года", - сказал Бах. "Это было беспрецедентно сложно: землетрясение, коронавирус. Мы благодарим докторов, медсестер, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией. Хочу поблагодарить волонтеров, которые столкнулись с теми же испытаниями. Вы - лучшие представители Японии, большое вам спасибо", - добавил он.

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