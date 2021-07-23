Бах назвал Олимпиаду в Токио светом в конце тоннеля пандемии

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал Олимпийские игры светом в конце тоннеля пандемии. Об этом он заявил на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, которая проходит в пятницу на Национальном стадионе.
"Сегодня момент надежды. Да, Игры очень отличаются от того, что мы себе представляли, но мы рады собраться вместе, спортсмены из 205 национальных олимпийских комитетов и команда беженцев - все живут в Олимпийской деревне дружно. Это объединяющая сила спорта, послание солидарности и надежды для нашего дружного путешествия вместе. Оргкомитет и власти Японии на всех уровнях проделали невероятную работу, и я хочу высказать им слова благодарности. 10 лет назад вы начали путешествие, чтобы принести в Токио дух Олимпиады после Игр 1964 года", - сказал Бах.
"Это было беспрецедентно сложно: землетрясение, коронавирус. Мы благодарим докторов, медсестер, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией. Хочу поблагодарить волонтеров, которые столкнулись с теми же испытаниями. Вы - лучшие представители Японии, большое вам спасибо", - добавил он.
Также глава МОК обратился к спортсменам: "Вам предстояло столкнуться с большими испытаниями на вашем олимпийском пути, вы жили в неопределенности, вы не знали, когда сможете тренироваться, когда снова сможете увидеть вашего тренера, сможете ли встретиться со своими одноклубниками на соревнованиях, состоится Олимпиада или нет. Вы страдали, вы терпели, но никогда не сдавались, и сегодня ваша олимпийская мечта реализовалась. Вы вдохновляете все олимпийское движение".
"Чувство единения - это свет в темном тоннеле пандемии. Пандемия разъединила нас, мы находились вдалеке от тех, кого мы любим. Это разделение и сделало этот тоннель таким темным, но сегодня, где бы вы ни были, мы делимся этим моментом. Олимпийский огонь заставит пламя солидарности сиять ярче", - заключил Бах.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.