Дебют 3х3 и Медведев против Бублика. На Олимпиаде разыграют первые 11 комплектов медалей

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Первые 11 комплектов наград будут разыграны в субботу на Олимпийских играх в Токио. Россияне имеют все шансы завоевать медали уже в первый день соревнований после открытия Игр, наиболее вероятны награды в фехтовании и дзюдо.

Российские фехтовальщики выиграли максимальное количество олимпийских квот и выступят во всех 12 дисциплинах, в каждой из них будет представлено по три российских спортсмена. Выступления начнутся в субботу с индивидуальных соревнований саблистов, в которых примут участие Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Константин Лоханов, и шпажисток - в них участвуют Айзанат Муртазаева, Виолетта Колобова и Юлия Личагина. По словам главного тренера команды Ильгара Мамедова, олимпийская команда рассчитывает на четыре золотые медали. Но делать конкретные прогнозы по каждому спортсмену сейчас бессмысленно, потому что многие члены сборной перенесли коронавирус, что может отразиться на их состоянии.

Высокие шансы на награды у российских дзюдоистов. Команда подошла к Олимпиаде лидером европейского рейтинга, спортсмены завоевали лицензии во всех 14 весовых категориях. В субботу на арене "Ниппон Будокан" будут разыграны комплекты медалей среди женщин до 48 кг и среди мужчин до 60 кг. Сборную России на соревнованиях представят чемпионка Европы 2018 года Ирина Долгова и двукратный чемпион Европы, лидер олимпийского рейтинга Роберт Мшвидобадзе.

Днем по местному времени (05:00 мск) стартует мужская командная шоссейная велогонка, которая пройдет по живописной и сложной трассе у подножия горы Фудзи. Ее протяженность составит 234 км, а набор высоты - около 5 тыс. метров. Помимо сложной трассы, спортсмены столкнутся с температурой воздуха свыше 30 градусов и высокой влажностью. Несмотря на все трудности, в этой дисциплине российские "шоссейники" имеют наибольшие шансы на медали. В составе россиян выступят Александр Власов, Павел Сиваков и Ильнур Закарин. По словам Закарина, они не будут соперничать между собой, а нацелены на помощь тому из них, кто выйдет на старт в лучшей форме.

Джокович очарует Токио

Впервые на Олимпийских играх разыграют медали в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из лука. Они пройдут в спортивном парке Юмэносима, который находится на искусственном острове недалеко от Токийского порта, специально к Олимпиаде для лучников подготовили площадки и поле. За сборную России в миксте выступят серебряная призерка Игр 2016 года в командных соревнованиях Ксения Перова - в пятницу в квалификации она заняла восьмое место из 64-х, показав свой лучший результат сезона, - и единственный российский олимпиец в этом виде спорта Галсан Базаржапов (34-е место в квалификации), их соперниками по 1/8 финала станет турецкая команда в составе Ясемин Анагоз и Мете Газоза. Фаворитами соревнований являются южнокорейские спортсмены.