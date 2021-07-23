Этого ждали пять лет. Стартовали летние Олимпийские игры в Токио

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр прошла в пятницу на Национальном стадионе в Токио. "Свет в темном тоннеле пандемии" - такие слова произнес в своей приветственной речи президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

На эту тему Император Японии Нарухито объявил Олимпийские игры в Токио открытыми

"Сегодня момент надежды. Да, Игры очень отличаются от того, что мы себе представляли, но мы рады собраться вместе, спортсмены из 205 национальных олимпийских комитетов и команда беженцев - все живут в Олимпийской деревне дружно, - сказал Бах. - Это объединяющая сила спорта, послание солидарности и надежды для нашего дружного путешествия вместе. Оргкомитет и власти Японии на всех уровнях проделали невероятную работу, и я хочу высказать им слова благодарности". По традиции парад олимпийцев открыли греческие атлеты, российские спортсмены получили 77-й порядковый номер - между командами Сан-Марино и Сьерра-Леоне. Знаменосцами были олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол). В параде приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков и руководитель делегации Андрей Конокотин. Всего на церемонию было допущено только 950 официальных лиц, открытие прошло при практически пустых трибунах. При этом около 50 человек собрались у стадиона - они организовали акцию протеста против проведения Олимпиады. Акция прошла примерно в 400 метрах от арены за пределами полицейского оцепления. Однако протестные выкрики были слышны и на самом стадионе во время церемонии открытия.

На эту тему Огонь Олимпийских игр зажгли на церемонии открытия в Токио

Знаменосец российской делегации Великая отметила, что акции против проведения Игр не коснулись праздника во время церемонии открытия. "Акции протестов не слышали и не видели. Наоборот, пока мы ехали к стадиону, видели людей, которые приветствовали нас, махали нам, улыбались, и это было радостью и счастьем. Думаю, что, если бы не было ограничений, все улицы были бы ими полны", - рассказала Великая. "Япония - это другой мир, завораживающий, интересный, необычный, и, хотя я бывала здесь не раз, мне хотелось бы узнать об этой стране еще больше. Японцы - замечательный народ, и когда мы приезжали сюда на сборы, каждый встречный был готов нам помочь, если вдруг мы, например, не знали дорогу. Ведь для того Олимпийские игры и проходят в разных странах, чтобы мы знакомились друг с другом, чтобы узнавали о культуре и обычаях разных стран", - добавила собеседница агентства. Первые квалификационные соревнования и тепловой удар Некоторые квалификационные соревнования и тренировочные мероприятия Олимпиады проходят в Токио уже несколько дней. Первым из российских спортсменов начал выступление на Играх гребец Александр Вязовкин - в соревнованиях одиночников на дистанции 2 000 метров. Вязовкин занял второе место в пятом предварительном заезде с результатом 7 минут 14,95 секунды и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира. У женщин-одиночниц в 1/4 финала пробилась Анна Пракатень, прошедшая дистанцию за 7 минут 48,74 секунды. Илья Кондратьев и Андрей Потапкин вышли в полуфинал турнира среди мужских парных двоек (6.16,09), у женщин предварительный раунд не сумели преодолеть Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина (7.03,96). Финальные соревнования среди парных двоек пройдут 28 июля, у одиночников - 30 июля. Квалификация в стрельбе из лука заставила понервничать и болельщиков, и участников - россиянка Светлана Гомбоева получила тепловой удар и потеряла сознание во время выступления. Девушке оказали помощь медицинские работки, позже она сообщила о том, что чувствует себя лучше и не намерена сниматься с Олимпиады.

На эту тему Лучница Гомбоева получила помощь медиков после потери сознания на Олимпиаде

"Светлана возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд - Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли", - рассказал тренер команды Станислав Попов, чьи слова приводит телеграм-канал Олимпийского комитета России. По словам Попова, спортсменка не выдержала нахождения целый день на жаре. "Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота", - отметил тренер. 25 июля Гомбоева выступит в составе сборной России в командном турнире. Россиянки в 1/8 финала встретятся с представительницами Украины. В 1/32 финала личных соревнований 29 июля Гомбоева сразится с нидерландкой Габриэлой Шлессер. На данный момент спортсменка не имеет противопоказаний к дальнейшим выступлениям, но на следующий старт отправится в сопровождении врача. Ковидная сводка Появляются все новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки положительный тест сдали трое спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни. По данным агентства Киодо, двое из них - члены сборных Чехии по велоспорту и пляжному волейболу, еще один - представитель команды Нидерландов по тхэквондо.

На эту тему На Олимпиаде в Токио выявили девятнадцать новых случаев заражения коронавирусом