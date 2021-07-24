Единственный, но не последний. В первом раунде драфта НХЛ выбрали одного россиянина

Российских игроков за последние 15 лет не выбирали в первом раунде драфта только в 2005 году

ТАСС, 24 июля. Один российский хоккеист был выбран в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2021 года. Церемония прошла, как и в 2020 году, в режиме онлайн. Клуб "Нэшвилл" выбрал под общим 19-м номером нападающего Федора Свечкова. "Нэшвилл" второй раз подряд выбрал российского хоккеиста в первом раунде - в 2020 году под общим 11-м номером клубом был задрафтован российский голкипер петербургского СКА Ярослав Аскаров. Агент же Свечкова в беседе с ТАСС сообщил, что не считает, что в этом есть какая-то закономерность. Российских игроков за последние 15 лет не выбирали в первом раунде драфта только в 2005 году. В 2015, 2018 и 2020 годах в первом раунде было выбрано по четыре россиянина, а в 2011, 2017 и 2019 годах - по одному. На предыдущей церемонии драфта, помимо Аскарова, в первом раунде нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Родион Амиров был задрафтован "Торонто" (15-й номер), его одноклубник Шакир Мухамадуллин - "Нью-Джерси" (20), а нападающий омского "Авангарда" Егор Чинахов - "Коламбусом" (21). Выбор всего одного россиянина в первом раунде драфта стал в определенной степени неожиданностью. Большинство экспертов было уверено, что, помимо Свечкова, в первом раунде могут быть выбраны нападающий СКА и капитан юниорской сборной России Никита Чибриков, а также защитник Даниил Чайка, который провел прошедший сезон в системе московского ЦСКА. Ожидается, что Чибриков и Чайка будут задрафтованы в следующих раундах. Больше всего в первом раунде драфта было выбрано канадцев - 17. В топ-31 также вошли семь американцев и шесть шведов - количество шведских хоккеистов стало рекордным.

Перед и во время драфта было проведено несколько обменов между клубами с целью получить право выбора в первом раунде, самым значимым стал обмен между "Аризоной" и "Ванкувером", в результате которого "Аризона" получила возможность выбора в первом раунде под девятым номером, нападающих Джея Бигла, Луи Эрикссона и Антуана Русселя и несколько пиков будущих драфтов. В "Ванкувер" же отправились защитник Оливер Экман-Ларссон и нападающий Конор Гарланд. Ранее "Аризона" лишилась права выбирать игроков в первом раунде, клуб наказали за нарушение правил при проведении тестирования игроков во время сезона-2019/20. Также обмен совершили "Чикаго" и "Коламбус", в результате которого защитник Сет Джонс, 32-й номер драфта 2021 года и выбор в шестом раунде 2022 года перешли к "Чикаго", а "Коламбус" получил защитника Адама Боквиста, 44-й номер драфта 2021 года и условный пик первого раунда 2022 года. "Филадельфия" отдала выбор в первом раунде, защитника Роберта Хегга и выбор во втором раунде драфта 2023 года "Баффало" в обмен на защитника Расмуса Ристолайнена. Остальные клубы в процессе церемонии обменивались пиками драфта. Единственный в первом раунде Свечков не считался фаворитом среди российских игроков. Согласно рейтингу Центрального скаутского бюро он занимал только шестое место в рейтинге европейских игроков, уступая своим соотечественникам Чибрикову и Чайке. "Ожидаем ли был такой результат драфта? Может быть. Я думал, что Федор может быть выбран ближе к середине драфта", - сказал ТАСС агент Свечкова Геннадий Ушаков.

В мае нападающий был обменян из тольяттинской "Лады" в СКА. Действующее соглашение Свечкова со СКА рассчитано до окончания сезона-2022/23, что означает, что он не сможет присоединиться к системе "Нэшвилла" раньше без согласия петербургского клуба. Таким образом, российский нападающий имеет неплохие перспективы дебютировать в НХЛ уже через два года. "Сейчас у него контракт со СКА, поэтому он может уехать в "Нэшвилл" через два года, я считаю, уже вполне сложившимся хоккеистом. Раньше он не поедет в Америку", - отметил Ушаков. Прошлый сезон Свечков провел в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), отметившись 15 очками (5 голов + 10 передач) в 38 матчах в составе "Лады". Также россиянин принял участие в 15 играх за "Ладью" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), в которых набрал 15 (4+11) очков. В составе сборной России Свечков стал серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года, на котором он набрал 10 очков (4+6) в семи матчах. Скандальный выбор "Монреаля" Финалист Кубка Стэнли 2021 года "Монреаль" имел один пик в первом раунде драфта. Под общим 31-м номером клуб выбрал 18-летнего канадского защитника Логана Майлу. Ранее Майлу был замешан в скандальной истории. В ноябре хоккеист, игравший за шведский "Лейон", попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фото, на котором он и девушка совершали половой акт. Снимок был сделан без согласия девушки, она обратилась в полицию. В итоге хоккеист был оштрафован, но продолжил играть за клуб. После этого американские СМИ сообщали, что несколько клубов НХЛ вычеркнули Майлу из своих списков.

Сам хоккеист перед драфтом выступил в своем Twitter с обращением к клубам НХЛ, где просил не выбирать его на предстоящем драфте. Тем не менее, "Монреаль" остановил свой выбор именно на нем. После драфта клуб сделал заявление относительно своего выбора. "Выбрав Логана Майлу под 31-м пиком, наш клуб получает многообещающего хоккеиста, а также молодого человека, который недавно признался в серьезной ошибке. Мы прекрасно осведомлены о ситуации и никоим образом не преуменьшаем серьезность предпринимаемых действий. Логан осознает влияние своего поступка. Его публичные извинения являются в наших глазах первым шагом личного пути и искреннего осознания", - говорится в заявлении. Майлу является игроком "Лондона", выступающим в хоккейной лиге Онтарио. Сезон-2020/21 он провел в аренде в "Лейоне", где сыграл в 19 матчах и набрал 15 (7+8) очков. Третий Хьюз ушел в первом раунде Под первым номером драфта "Баффало" ожидаемо выбрал 18-летнего канадского защитника Оуэна Пауэра. В сезоне-2020/21 Пауэр выступал за команду Мичиганского университета в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Канадец сыграл 26 матчей, забросил три шайбы и отдал 13 голевых передач. Кроме того, в 2021 году Пауэр стал чемпионом мира в составе взрослой сборной Канады, на турнире он сыграл 10 матчей и отдал три голевые передачи. В прошлом году первым номером драфта НХЛ также стал канадский хоккеист. Тогда "Нью-Йорк Рейнджерс" выбрал нападающего Алексиса Лафренье.

На эту тему "Баффало" выбрал защитника Пауэра под первым номером на драфте НХЛ