"Талантливый мальчик". 18-летний хоккеист Чибриков ярко дебютировал за сборную России

В первом матче третьего этапа Евротура — Шведских игр в составе сборной России дебютировал нападающий Никита Чибриков. Он вышел на лед во втором периоде и стал третьим среди самых молодых игроков в истории отечественной хоккейной сборной (17 лет 11 месяцев и 26 дней). В более раннем возрасте на площадке в составе главной команды страны появлялись только Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев 15 дней) и Владислав Третьяк (17 лет 7 месяцев 8 дней). В игре со шведами (2:1 по буллитам) Чибриков набрал первое очко в составе сборной России, отдав голевую передачу Даниле Моисееву. В заключительной встрече с чехами (7:4) Чибриков еще раз ассистировал партнеру и забросил свою первую шайбу за национальную команду. До этого только один человек отмечался голом за главную команду страны в более молодом возрасте — это Александр Овечкин. Нынешний капитан "Вашингтона" сделал это в возрасте 17 лет 11 месяцев и 21 дня.

"Сам вызов на Евротур был немного неожиданным. Думаю, я показывал хороший хоккей во время турнира, поэтому мне доверяли, — рассказал Чибриков ТАСС. — У Игоря Николаевича Ларионова (исполняющего обязанности главного тренера сборной России на Шведских играх — прим. ТАСС) огромный опыт, у него своя система игры. Работать с таким легендарным человеком одно удовольствие, он хороший тренер. Мне очень понравилось, надеюсь, что будет возможность поработать с ним еще больше". Решил развиваться в России Весной прошлого года Чибриков входил в систему московского "Динамо" и всерьез думал об отъезде в Северную Америку, в одну из юниорских лиг Канады. Но 1 июня молодой форвард стал частью обмена, в результате которого в состав бело-голубых вернулся Дмитрий Кагарлицкий, а вместе с Чибриковым в Санкт-Петербург отправились два его сверстника — Даниил Лазутин (сын пятикратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Ларисы Лазутиной) и Павел Минтюков. "Все произошло достаточно быстро, права на меня обменяли за три дня. Я действительно рассматривал вариант с отъездом в Канаду, но, поговорив с руководством СКА, решил остаться и развиваться в России. Конечно, условия в СКА отличные. Многие ребята говорят, что тут одни из лучших условий в мире, и это правда. Но чтобы играть в этих условиях, надо выживать в конкуренции", — рассказал Чибриков в беседе с корреспондентом ТАСС. За половину сезона Чибриков прошел весь путь в вертикали команд системы СКА — от игрока Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) до основы главной команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В этом молодому хоккеисту помогла и пандемия. Чибриков получил свой шанс в КХЛ, когда большая часть игроков СКА находилась на карантине. В своем четвертом матче (против хабаровского "Амура", 2 октября), он забросил первую шайбу. Молодой форвард петербургского клуба отметился дебютным голом в сезоне раньше, чем Кагарлицкий, который сумел отличиться только 12 октября. Что интересно, в игре против СКА.

Самый "молодой" гол СКА в КХЛ, дамы и господа!

Поздравления Никите Чибрикову! #АМРСКА pic.twitter.com/HAdz75WALG — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 2, 2020

"Этот мальчик талантлив и всегда был талантливым, поэтому и оказался в системе СКА. Рад, что он не стушевался. Главное, чтобы он еще больше работал и быстрее развивал себя, быстрее влился во взрослый хоккей и вышел на ведущие роли. У него хорошее будущее", — отметил главный тренер сборной России и СКА Валерий Брагин после Шведских игр. Чибриков стал самым молодым автором шайбы за СКА в истории лиги. На момент матча с "Амуром" возраст хоккеиста составил 17 лет и 229 дней. Ранее автором самого молодого гола в истории клуба в КХЛ являлся Василий Подколзин, отличившийся в возрасте 18 лет и 211 дней. К настоящему моменту Чибриков провел в КХЛ 12 матчей, в которых помимо гола отметился результативной передачей. Сейчас он выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за команду "СКА-Нева", за которую в нынешнем сезоне провел 20 игр и набрал 8 (три гола + пять результативных передач) очков. "Талантливый пацан, ему надо трудиться и трудиться. Главное, чтобы его правильно использовали в клубе, чтобы ему дали возможность раскрыться", — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Юниорский чемпионат мира

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Чибриков начал играть в хоккей в три года, любовь к этому виду спорта ему привил отец. Никита занимался в школе московского ЦСКА, также выступал за команду "Янтарь". "Меня поставили на коньки в три года, я уже учился кататься. Отец профессиональным хоккеистом не был, но занимался любительским спортом — играл на озерах, участвовал в футбольных соревнованиях "Кожаный мяч". Я сначала катался по общим каткам, учился с отцом, потому что в таком маленьком возрасте еще не брали в детские школы. Потом пришел в ЦСКА и тренировался там, первые пару месяцев даже с ребятами на год старше. Со временем осознал, что мне начинает нравиться эта игра. Потом понял, что уже не могу отвыкнуть от хоккея и хочу дальше продолжать заниматься своим любимым делом", — рассказал Чибриков ТАСС. В ходе сезона — 2013/2014 Чибриков перешел в школу московского "Динамо", где был одним из самых результативных игроков чемпионата Москвы в своем возрасте. "В ЦСКА была смена власти, "Динамо" в это время сделало предложение. Мы подумали, что в "Динамо" можно взять лидерские роли, которые в детском возрасте очень важны для развития. Решили, что точно ничего не потеряем, и перешли", — пояснил Чибриков ТАСС. В нынешнем сезоне Чибрикову предстоит поездка на юниорский чемпионат мира (игроки не старше 18 лет), который пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. В составе сборной России среди игроков не старше 17 лет Чибриков в 2019 году стал обладателем Мирового кубка вызова. Поколение игроков 2003 года рождения является одним из самых талантливых в российском хоккее за последние годы. "Я понимаю груз ответственности. Юниорский чемпионат мира — очень важный турнир для нас. Буду делать все возможное и зависящее от себя, попытаюсь взять на себя какую-то лидерскую роль. Надо выигрывать и делать историю. Давно уже не было золота юниорского чемпионата мира, и мы будем отдавать для этого все силы", — подчеркнул Чибриков в беседе с корреспондентом ТАСС.

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Еще со времен школы "Динамо" Чибриков играл в одной тройке с Лазутиным и Прохором Полтаповым. Все три хоккеиста почти наверняка окажутся в составе юниорской сборной на чемпионате мира. Вероятно, тренеры снова объединят этих нападающих в одно сочетание. "На самом деле, ближе ко взрослому хоккею сочетания обычно меняются, появляются новые игроки. Поэтому тренерское видение будет самым главным. Моя работа — выйти и сыграть. Мне не принципиально, с кем поставят в звено", — сказал Чибриков ТАСС. Один из фаворитов драфта НХЛ За Чибриковым пристально наблюдают скауты клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в 2021 году он примет участие в драфте новичков. В рейтингах различных авторитетных североамериканских изданий российский нападающий занимает место в районе первой десятки. Обозреватель The Athletic Кори Пронман поставил Чибрикова на 14-е место. "Чибриков произвел приятное впечатление на юношеском уровне и быстро получил шанс во взрослом хоккее, где выглядит уверенно. Он достаточно ответственный при игре в обороне. В идеале Чибриков мог бы обладать более энергичным катанием, но другие элементы его игры находятся на высоком уровне. У него есть много мастерства: умеет обыгрывать один в один, способен творчески играть под давлением, не боится идти в борьбу", — писал Пронман. "Я проделал очень много работы, отдаю этому делу очень много своего времени. Хочется видеть вознаграждение, всегда хочется большего, не хочется останавливаться. Хочется попасть в первую десятку драфта. Все зависит от меня, как сыграю, там и буду. В детстве с отцом смотрел очень много матчей НХЛ, разбирали их. Команды, которой я симпатизирую, у меня нет и никогда не было. В НХЛ хочется выйти сыграть за любую команду. Среди игроков тоже особо нет таких, с кем хотел бы играть в одной команде. В любом случае, когда будешь выходить против легенд хоккея, уже будет ощущаться чувство гордости", — сказал Чибриков ТАСС. Учитывая большое количество переносов игр в НХЛ, регулярный чемпионат может затянуться. В таком случае сборная России, вероятно, не сможет рассчитывать на своих лучших игроков на чемпионате мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Несмотря на это, Чибриков считает, что ему еще рано выступать за главную команду страны на мировом первенстве.

' Russia Hockey/YouTube'