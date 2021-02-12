Победа при не лучшей игре. Российские хоккеисты выиграли седьмой матч подряд в Евротуре

В Швецию сборная России поехала в экспериментальном составе. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг еще после Кубка Первого канала сообщил ТАСС, что состав на третий этап Евротура будет сильно отличаться от того, что был на домашнем турнире. Большинство игроков ведущих команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сейчас думают о предстоящем плей-офф.

По этой же причине не приехал на Шведские игры ряд игроков соперников. Например, у финнов отсутствовали форварды "Салавата Юлаева" Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен и Маркус Гранлунд. В составах шведской и чешской сборных представителей КХЛ и вовсе нет. Сборная России же, как и на Кубок Карьяла, приехала без главного тренера Валерия Брагина, его обязанности исполняет главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

В российской команде все же собраны ряд лидеров клубов КХЛ. Капитан сборной Дамир Жафяров является третьим бомбардиром регулярного чемпионата. Неслучайно Ларионов поставил его в первое звено вместе с партнером по нижегородскому "Торпедо" Иваном Чеховичем и центрфорвардом СКА Маратом Хуснутдиновым, игравшем на молодежном чемпионате мира 2021 года.

Уже в первом периоде Жафяров отметился двумя голевыми передачами. Сначала капитан вывел на бросок защитника Артема Минулина, а затем ассистировал Чеховичу. Первый период завершился с преимуществом россиян в две шайбы, а финские хоккеисты нанесли всего один бросок в створ ворот Александра Самонова. Голкипер СКА провел четвертую игру Евротура подряд.

В заявке на Шведские игры также присутствуют вратари Ярослав Аскаров и Даниил Тарасов. "У нас есть план, думаю, что сыграют и Аскаров, и Тарасов. Но окончательное решение будет за тренером вратарей. Окончательно решим в субботу утром", - отметил Ларионов после игры.

Рабочая победа

Во втором периоде российские хоккеисты стали больше позволять финнам контролировать шайбу, сами делая ставку на контратаки. В одной из них Владимир Бутузов мог увеличить разрыв в счете, но не сумел переиграть голкипера "Сибири" Харри Сятери после броска в упор. На 34-й минуте после ошибки Василия Подколзина, потерявшего шайбу на своей синей линии, Йере Иннала сократил разрыв в счете. Вскоре из-за травмы был вынужден покинуть площадку Хуснутдинов.

После матча Ротенберг сообщил, что повреждение форварда носит серьезный характер. "Сейчас он едет на МРТ, по результатам примем решение. Профессиональных спортсменов следует оперировать. Восстановление, предварительно, займет четыре месяца", - сказал Ротенберг ТАСС.