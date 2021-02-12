Победа при не лучшей игре. Российские хоккеисты выиграли седьмой матч подряд в Евротуре

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею переиграла команду Финляндии в стартовом матче третьего этапа Евротура - Шведских игр со счетом 3:2. Российские хоккеисты одержали седьмую победу в семи встречах турнира.
В Швецию сборная России поехала в экспериментальном составе. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг еще после Кубка Первого канала сообщил ТАСС, что состав на третий этап Евротура будет сильно отличаться от того, что был на домашнем турнире. Большинство игроков ведущих команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сейчас думают о предстоящем плей-офф.
По этой же причине не приехал на Шведские игры ряд игроков соперников. Например, у финнов отсутствовали форварды "Салавата Юлаева" Сакари Маннинен, Тему Хартикайнен и Маркус Гранлунд. В составах шведской и чешской сборных представителей КХЛ и вовсе нет. Сборная России же, как и на Кубок Карьяла, приехала без главного тренера Валерия Брагина, его обязанности исполняет главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.
В российской команде все же собраны ряд лидеров клубов КХЛ. Капитан сборной Дамир Жафяров является третьим бомбардиром регулярного чемпионата. Неслучайно Ларионов поставил его в первое звено вместе с партнером по нижегородскому "Торпедо" Иваном Чеховичем и центрфорвардом СКА Маратом Хуснутдиновым, игравшем на молодежном чемпионате мира 2021 года.
Уже в первом периоде Жафяров отметился двумя голевыми передачами. Сначала капитан вывел на бросок защитника Артема Минулина, а затем ассистировал Чеховичу. Первый период завершился с преимуществом россиян в две шайбы, а финские хоккеисты нанесли всего один бросок в створ ворот Александра Самонова. Голкипер СКА провел четвертую игру Евротура подряд.
В заявке на Шведские игры также присутствуют вратари Ярослав Аскаров и Даниил Тарасов. "У нас есть план, думаю, что сыграют и Аскаров, и Тарасов. Но окончательное решение будет за тренером вратарей. Окончательно решим в субботу утром", - отметил Ларионов после игры.
Рабочая победа
Во втором периоде российские хоккеисты стали больше позволять финнам контролировать шайбу, сами делая ставку на контратаки. В одной из них Владимир Бутузов мог увеличить разрыв в счете, но не сумел переиграть голкипера "Сибири" Харри Сятери после броска в упор. На 34-й минуте после ошибки Василия Подколзина, потерявшего шайбу на своей синей линии, Йере Иннала сократил разрыв в счете. Вскоре из-за травмы был вынужден покинуть площадку Хуснутдинов.
После матча Ротенберг сообщил, что повреждение форварда носит серьезный характер. "Сейчас он едет на МРТ, по результатам примем решение. Профессиональных спортсменов следует оперировать. Восстановление, предварительно, займет четыре месяца", - сказал Ротенберг ТАСС.
Во втором периоде впервые в форме национальной сборной в возрасте 17 лет 11 месяцев и 26 дней вышел на лед нападающий системы СКА Никита Чибриков. Он стал третьим среди самых молодых игроков в истории отечественной сборной. В более раннем возрасте на площадке в составе национальной команды появлялись Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев 15 дней) и Владислав Третьяк (17 лет 7 месяцев 8 дней).
В третьем периоде 17-летний форвард получил больше игрового времени из-за травмы Хуснутдинова. Россияне в дебюте заключительного игрового отрезка усилиями Бутузова увеличили преимущество в счете. В составе российской сборной все три шайбы в матче забросили дебютанты национальной команды. В последние минуты третьего периода финские хоккеисты устроили штурм ворот Самонова.
Шайба того же Инналы не была засчитана, так как была заброшена после того, как голкипер российской сборной сдвинул ворота и прозвучал свисток арбитра. Однако судьи усмотрели умысел в действиях Самонова и наказали сборную России удалением, оставив команду Ларионова втроем против пятерых соперников. Во многом благодаря хорошим действиям Самонова российским хоккеистам удалось не пропустить в эти минуты, свою вторую шайбу финны забросили только за 21 секунду до сирены, отличился форвард "Сибири" Юусо Пуустинен. "Рабочая победа", - кратко оценил Ротенберг игру сборной России в беседе с корреспондентом ТАСС.
"Самонов очень грамотно сыграл. В первом периоде он отдыхал, практически у него не было бросков, да и во втором их немного было. А вот в третьем он выглядел достойно", - сказал ТАСС президент ФХР Владислав Третьяк.
Не лучшая игра
Сборная России, одержав победу над финнами, установила рекорд по продолжительности победной серии в рамках одного розыгрыша Евротура. По шесть побед подряд в активе российских хоккеистов было трижды - в сезонах-2006/07, 2007/08 и 2008/09. Несмотря на это, Ларионов остался не совсем доволен действиями своих игроков.
"Не все получилось, что хотелось бы видеть. Но у нас команда молодая, мало тренировались вместе. Второй период явно отличался от первого. Мы немножко потеряли контроль над игрой, потеряли контроль шайбы и большую часть времени провели в своей зоне", - отметил исполняющий обязанности главного тренера сборной России.
Игроки российской команды подчеркнули, что им было сложно перестраиваться на более большую площадку. В Континентальной хоккейной лиге используются финские (60 на 28 метров) и канадские площадки (60 на 26 метров). Матчи Шведских хоккейных игр проходят на европейской площадке (60 на 30 метров).
"Все ребята играли хорошо, у всех были моменты забить, но еще есть над чем работать. Главное, что мы забили больше соперника, победа есть победа. Тут немного больше площадки, чем мы привыкли, было тяжело адаптироваться. Думаю, это немного повлияло, особенно на второй период, приходилось больше бегать, где-то не успевали", - сказал Жафяров.
Во втором матче на турнире сборная России в субботу сыграет с командой Швеции. Этот соперник является пока самым тяжелым для россиян в нынешнем розыгрыше Евротура. Российские хоккеисты теряли очки только в матчах со шведами, дважды обыграв "Тре Крунур" в серии буллитов. Хозяева турнира в своем первом матче в овертайме обыграли команду Чехии со счетом 3:2.
|Команды
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПО
|ПБ
|П
|Ш
|О
|Россия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|3-2
|3
|Швеция
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|3-2
|2
|Чехия
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|2-3
|1
|Финляндия
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2-3
|0
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|Россия
|7
|5
|0
|2
|0
|0
|0
|27-10
|19
|Чехия
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|15-16
|10
|Швеция
|7
|1
|1
|0
|2
|0
|3
|15-19
|7
|Финляндия
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|13-25
|6