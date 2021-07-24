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XXXII летние Олимпийские игры

Велогонщик Карапас принес сборной Эквадора второе золото в истории Олимпийских игр

Серебряную медаль завоевал бельгиец Ваут ван Арт, бронзу получил словенец Тадей Погачар
Ричард Карапас AP Photo/Christophe Ena
Описание
Ричард Карапас
© AP Photo/Christophe Ena

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Велосипедист Ричард Карапас из Эквадора стал победителем шоссейной гонки на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен преодолел дистанцию 234 км за 6 часов 5 минут 26 секунд. Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, третьим финишировал победитель двух последних многодневок "Тур де Франс" словенец Тадей Погачар, оба спортсмена проиграли победителю 1 минуту 7 секунд. Лучшим из россиян стал Павел Сиваков, который финишровал 32-м (+7.51), Александр Власов занял 59-е место (+11.27), Ильнур Закарин завершить гонку не сумел.

Эта золотая медаль стала второй для эквадорцев и третьей наградой в целом в истории Олимпийских игр. До этого на Олимпиаде 1996 года в Атланте лучшим в ходьбе на 20 км стал Джефферсон Перес, который также стал серебряным призером в той же дисциплине Игр в Пекине (2008). На зимних Олимпийских играх эквадорцы принимали участие лишь в 2018 году, когда соревнования проходили в южнокорейском Пхёнчхане, страна была представлена лыжником Клаусом Родригесом, который завоевать наград не сумел.

Карапасу 28 лет, также на его счету победа в веломногодневке "Джиро д'Италия" 2019 года.

В медальном зачете с двумя золотыми наградами лидирует сборная Китая. Вторую строчку делят сборные Эквадора, Ирана и Южной Кореи (одно золото), третье место делят команды Бельгии, Индии, Нидерландов, Сербии и России, в активе которых по одной серебряной медали.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай2013
2Иран1001
2Эквадор1001
2Южная Корея1001
5Бельгия0101
5Сербия0101
5Россия0101
5Нидерланды0101
5Индия0101
10Швейцария0011
10Индонезия0011
10Мексика0011
10Словения0011

 

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