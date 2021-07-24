Велогонщик Карапас принес сборной Эквадора второе золото в истории Олимпийских игр

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Велосипедист Ричард Карапас из Эквадора стал победителем шоссейной гонки на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен преодолел дистанцию 234 км за 6 часов 5 минут 26 секунд. Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, третьим финишировал победитель двух последних многодневок "Тур де Франс" словенец Тадей Погачар, оба спортсмена проиграли победителю 1 минуту 7 секунд. Лучшим из россиян стал Павел Сиваков, который финишровал 32-м (+7.51), Александр Власов занял 59-е место (+11.27), Ильнур Закарин завершить гонку не сумел.

Эта золотая медаль стала второй для эквадорцев и третьей наградой в целом в истории Олимпийских игр. До этого на Олимпиаде 1996 года в Атланте лучшим в ходьбе на 20 км стал Джефферсон Перес, который также стал серебряным призером в той же дисциплине Игр в Пекине (2008). На зимних Олимпийских играх эквадорцы принимали участие лишь в 2018 году, когда соревнования проходили в южнокорейском Пхёнчхане, страна была представлена лыжником Клаусом Родригесом, который завоевать наград не сумел.

Карапасу 28 лет, также на его счету победа в веломногодневке "Джиро д'Италия" 2019 года.

В медальном зачете с двумя золотыми наградами лидирует сборная Китая. Вторую строчку делят сборные Эквадора, Ирана и Южной Кореи (одно золото), третье место делят команды Бельгии, Индии, Нидерландов, Сербии и России, в активе которых по одной серебряной медали.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.