Российские ватерполистки обыграли сборную Китая в первом матче Олимпиады

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Женская сборная России обыграла со счетом 18:17 команду Китая в матче первого тура группового этапа олимпийского турнира по водному поло. Команды представляют группу В.

Во втором туре россиянки встретятся с командой Венгрии 26 июля.

Ранее в другом матче группы В сборная США победила команду Японии со счетом 25:4, это самая крупная победа в истории Олимпийских игр среди женских команд.

Женская сборная России является бронзовым призером Олимпийских игр 2000 и 2016 годов. Также россиянки пять раз завоевывали бронзовые награды чемпионатов мира (2003, 2007, 2009, 2011, 2017), трижды выигрывали чемпионат Европы (2006, 2008, 2010).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.