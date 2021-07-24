Гендиректор Федерации гандбола России: россиянкам по силам завоевать медали Игр в Токио

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Задача получить медали, которая была поставлена перед российской женской сборной по гандболу на Олимпиаде в Токио, выполнима. Главное - показать командную игру, такое мнение высказал журналистам генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

Российские гандболистки, которые являются действующими олимпийскими чемпионками, сыграют в группе В с командами Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии. В группе А выступят сборные Нидерландов, Черногории, Норвегии, Японии, Южной Кореи и Анголы.

"Понятно, что задача - медали, других не бывает. Я считаю, что девчонки сами это прекрасно понимают и, самое интересное, что это им абсолютно по силам", - отметил Воронин.

По его словам, на Олимпиаде не будет проходных игр, в турнире участвуют сильнейшие команды континентов, поэтому нужно продемонстрировать командную игру, чтобы победить. "Если мы будем командой, мы все задачи решим", - добавил гендиректор федерации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.