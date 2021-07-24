Гендиректор Федерации гандбола России: сборная готова к матчу с бразильянками на Олимпиаде

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Члены женской российской сборной по гандболу прошли акклиматизацию в Токио и готовы к первому матчу с командой Бразилии. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

"Думаю, акклиматизация все-таки прошла. Не могу говорить, на сто процентов или нет, но последние тренировки были достаточно неплохие. Девчонки готовы, все ждут с нетерпением старт после недели, которую мы здесь уже сидим. Всем хочется в бой", - сказал Воронин.

В Японии российские гандболистки провели контрольный матч с командой Нидерландов, уступив в счете. Однако это стало проверкой игровых составов, отметил гендиректор федерации. Остальное время спортсменки посвятили тренировкам. "Неотъемлемая часть - наш ежедневный тренировочный процесс, только вчера, 23 июля, был выходной, с учетом открытия Олимпиады, в остальном - каждый день полноценная тренировка, на которой уже дорабатывались и нападение, и защита", - добавил собеседник.

На тренировках присутствует бывший главный тренер женской сборной, вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов, с которым российская команда завоевала олимпийское золото в Рио-де-Жанейро. "Евгений Васильевич на связи. Он сегодня тоже был на тренировке, естественно, он свой взгляд со стороны будет давать и дает", - сказал Воронин.

Свой первый матч на Олимпиаде женская сборная проведет 25 июля против команды Бразилии. "Я соглашусь с тренерским штабом, что команда Бразилии возрастная и навряд ли ее хватит на весь турнир, с учетом того, что все-таки максимальную свою игру они покажут в первые две [встречи]", - высказал мнение Воронин, отметив при этом, что на Олимпиаде нет проходных команд.

Российские гандболистки являются действующими олимпийскими чемпионами. На Олимпиаде в Токио они сыграют в группе В, их противниками станут команды Испании, Венгрии, Швеции, Франции и Бразилии. В группу А сыграют сборные Нидерландов, Черногории, Норвегии, Японии, Южной Кореи и Анголы.