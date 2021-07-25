Клубы НХЛ выбрали 29 россиян на драфте 2021 года

ТАСС, 25 июля. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали 29 российских игроков на драфте 2021 года. Церемония из-за пандемии коронавируса прошла в онлайн-режиме.
В первом раунде в субботу под общим 19-м номером "Нэшвиллом" был выбран нападающий системы СКА Федор Свечков. Во втором раунде "Баффало" под 33-м общим номером выбрал нападающего Прохора Полтапова (ЦСКА), а под 53-м - форварда Артема Кисакова ("Динамо"). "Вегас" под 38-м номером выбрал защитника Даниила Чайку (ЦСКА), "Аризона" выбрала нападающего Илью Федотова (43-й общий номер, "Торпедо"), "Даллас" - защитника Артема Грушникова (48, ЦСКА), "Виннипег" - нападающего Никиту Чибрикова (50, СКА).
В третьем раунде "Лос-Анджелес" выбрал защитника Кирилла Кирсанова (84, СКА), "Монреаль" - защитника Дмитрия Костенко (87, "Спартак"), "Баффало" - нападающего Стивена Сардаряна (88, ЦСКА). В четвертом раунде "Флоридой" был выбран защитник Владислав Лукашевич (120, "Локомотив"). В пятом раунде "Коламбус" выбрал защитника Николая Макарова (132, ЦСКА), "Сан-Хосе" - защитника Артема Гурьева (135, "Линдсэй", Хоккейная лига Онтарио), "Монреаль" - защитника Даниила Соболева (142, "Спартак"), "Виннипег" - нападающего Дмитрия Рашевского (146, "Динамо"), "Флорида" - вратаря Кирилла Герасимюка (152, СКА).
В шестом раунде "Сиэтл" выбрал вратаря Семена Вязового (163, "Салават Юлаев"), "Чикаго" - нападающего Илью Сафонова (172, "Ак Барс"), "Эдмонтон" - нападающего Матвея Петрова (180, "Крылья Советов"), "Торонто" - вратаря Вячеслава Пексу (185, "Ак Барс"), "Баффало" - защитника Никиту Новикова (188, "Динамо"). В заключительном, седьмом раунде "Тампа" выбрала защитника Даниила Пыленкова (196, СКА), "Сент-Луис" - нападающего Ивана Воробьева (198, "Югра"), "Сан-Хосе" - защитника Евгения Кашникова (199, "Гатино", Главная юниорская лига Квебека), "Каролина" - вратаря Егора Наумова (200, "Крылья Советов"), "Нью-Джерси" - нападающего Захара Бардакова (203, СКА), "Калагри" - вратаря Арсения Сергеева (205, "Шривпорт", Североамериканская хоккейная лига), "Каролина" - нападающего Никиту Гуслистова (209, "Северсталь"), "Питтсбург" - нападающего Кирилла Танкова (218, СКА).
Всего на драфте выбрано 29 российских игроков - это лучший показатель с 2003 года, рекордное количество россиян было выбрано на драфте 2000 года - 42 человека. Под общим первым номером "Баффало" выбрал канадского защитника Оуэна Пауэра. Под вторым номером "Сиэтлом" был выбран американский нападающий Мэтью Бенирс. Третьим "Анахайм" выбрал канадского форварда Мейсона Мактавиша.
Драфт проходил на месяц позже обычного из-за сдвинутых сроков проведения предыдущего сезона НХЛ. На него были допущены хоккеисты, родившиеся в период между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года. Также в список вошли игроки не из Северной Америки 2000 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2019 года, но не подписавшие контракты с клубами. Всего на драфте 2021 года выбраны 224 хоккеиста.