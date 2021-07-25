Клубы НХЛ выбрали 29 россиян на драфте 2021 года

В первом раунде в субботу под общим 19-м номером "Нэшвиллом" был выбран нападающий системы СКА Федор Свечков. Во втором раунде "Баффало" под 33-м общим номером выбрал нападающего Прохора Полтапова (ЦСКА), а под 53-м - форварда Артема Кисакова ("Динамо"). "Вегас" под 38-м номером выбрал защитника Даниила Чайку (ЦСКА), "Аризона" выбрала нападающего Илью Федотова (43-й общий номер, "Торпедо"), "Даллас" - защитника Артема Грушникова (48, ЦСКА), "Виннипег" - нападающего Никиту Чибрикова (50, СКА).

Всего на драфте выбрано 29 российских игроков - это лучший показатель с 2003 года, рекордное количество россиян было выбрано на драфте 2000 года - 42 человека. Под общим первым номером "Баффало" выбрал канадского защитника Оуэна Пауэра. Под вторым номером "Сиэтлом" был выбран американский нападающий Мэтью Бенирс. Третьим "Анахайм" выбрал канадского форварда Мейсона Мактавиша.

Драфт проходил на месяц позже обычного из-за сдвинутых сроков проведения предыдущего сезона НХЛ. На него были допущены хоккеисты, родившиеся в период между 1 января 2001 года и 15 сентября 2003 года. Также в список вошли игроки не из Северной Америки 2000 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ 2019 года, но не подписавшие контракты с клубами. Всего на драфте 2021 года выбраны 224 хоккеиста.