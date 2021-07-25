Грузинка Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпийских играх

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Представительница Грузии Нино Салуквадзе стала первой женщиной, принявшей участие в девяти Олимпийских играх.

В эти минуты спортсменка выступает в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

Салуквадзе 52 года, она является золотым и серебряным призером Олимпиады 1988 года в Сеуле, также на счету спортсменки бронза Игр 2008 года.

По восемь раз в Олимпийских играх участвовали выступавшая за ФРГ и Италию Йозефа Идем (гребля на байдарках) и канадка Лесли Томпсон (академическая гребля).