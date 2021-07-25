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XXXII летние Олимпийские игры

Грузинка Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпийских играх

Впервые спортсменка приняла участие в Олимпиаде в 1988 году, где завоевала золотую и серебряную медали в стрельбе из пневматического пистолета
Нино Салуквадзе EPA/MICHAEL REYNOLDS
Описание
Нино Салуквадзе
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Представительница Грузии Нино Салуквадзе стала первой женщиной, принявшей участие в девяти Олимпийских играх.

В эти минуты спортсменка выступает в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

Салуквадзе 52 года, она является золотым и серебряным призером Олимпиады 1988 года в Сеуле, также на счету спортсменки бронза Игр 2008 года.

По восемь раз в Олимпийских играх участвовали выступавшая за ФРГ и Италию Йозефа Идем (гребля на байдарках) и канадка Лесли Томпсон (академическая гребля).

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