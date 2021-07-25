Бацарашкина вышла в финал Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянка Виталина Бацарашкина вышла в финал Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Бацарашкина в квалификационных соревнованиях показала третий результат. Россиянка Маргарита Черноусова заняла 35-е место и не квалифицировалась в финал.

Финал соревнований состоится в воскресенье и начнется в 05:15 мск. В финале выступят восемь спортсменок.

Бацарашкиной 24 года. Она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.

Черноусовой 25 лет. Она является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года и победительницей Европейских игр - 2019.