Тренер гимнастов Алфосов заявил, что удивился решению Далалояна выступать на всех снарядах

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Решение Артура Далалояна выступить в квалификации на всех снарядах, несмотря на недавнюю серьезную травму, вызвало удивление у всего тренерского штаба мужской сборной России по спортивной гимнастике. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Валерий Алфосов.

Чемпион мира 2018 года в личном многоборье Далалоян в личном квалификационном турнире занял шестое место и получил путевку в финал личного и командного многоборья. В середине апреля накануне вылета на чемпионат Европы спортсмен на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не получить рецидив травмы.

"Решение заявить Артура на все снаряды было совместным. После того, как он предложил заявить себя на все снаряды, тренеры и специалисты были очень удивлены. Мы очень долго думали над его предложением и решили дать парню возможность выступить на Олимпийских играх в полном объеме, несмотря на недавнюю серьезную травму", - сказал Алфосов.

"Вчера он добросовестно отработал, и мы им довольны. Впереди у него еще два многоборных старта. Это очень трудно, не знаем, как Артур с этим справится, но надеемся, конечно, на лучшее", - продолжил тренер.

Алфосов заметил, что в воскресенье вечером ему нужно будет подать заявку на финал командного турнира, и допускает, что Далалоян, как и любой другой гимнаст, выступит в понедельник не на всех снарядах. "Я не исключаю, что будут какие-то замены. Нужно все просчитать. Выберем самый лучший вариант, который наиболее выгоден команде, и подадим заявку", - сказал собеседник ТАСС.

"Сейчас у нас идет утренняя тренировка, Артур находится рядом со мной и чувствует себя нормально и в хорошем настроении. Работает наравне со всеми. Сам он доволен своим вчерашним выступлением, когда подтвердил, что готов выступать в команде", - добавил тренер.

Гимнасты справились с задачей

По итогам субботней квалификации в финал личного многоборья кроме Далалояна также вышел занявший второе место Никита Нагорный, действующий чемпион мира в этом виде программы. Российская команда в составе Нагорного, Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина заняла третье место в квалификации в командном многоборье и также вышла в финал. За медали поборются восемь команд. Финал в командном многоборье пройдет 26 июля, в личном - 28 июля.