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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер гимнастов Алфосов заявил, что удивился решению Далалояна выступать на всех снарядах

По словам специалиста, тренерский штаб сборной не сразу согласился на предложение атлета
Старший тренер сборной России по гимнастике Валерий Алфосов Машков Юрий/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по гимнастике Валерий Алфосов
© Машков Юрий/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Решение Артура Далалояна выступить в квалификации на всех снарядах, несмотря на недавнюю серьезную травму, вызвало удивление у всего тренерского штаба мужской сборной России по спортивной гимнастике. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Валерий Алфосов.

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Чемпион мира 2018 года в личном многоборье Далалоян в личном квалификационном турнире занял шестое место и получил путевку в финал личного и командного многоборья. В середине апреля накануне вылета на чемпионат Европы спортсмен на тренировке порвал ахиллово сухожилие, после чего долго восстанавливался. На чемпионате России в Новосибирске, который проходил в начале июня, Далалоян не выступал в вольных упражнениях и опорном прыжке, чтобы не получить рецидив травмы.

"Решение заявить Артура на все снаряды было совместным. После того, как он предложил заявить себя на все снаряды, тренеры и специалисты были очень удивлены. Мы очень долго думали над его предложением и решили дать парню возможность выступить на Олимпийских играх в полном объеме, несмотря на недавнюю серьезную травму", - сказал Алфосов.

"Вчера он добросовестно отработал, и мы им довольны. Впереди у него еще два многоборных старта. Это очень трудно, не знаем, как Артур с этим справится, но надеемся, конечно, на лучшее", - продолжил тренер.

Алфосов заметил, что в воскресенье вечером ему нужно будет подать заявку на финал командного турнира, и допускает, что Далалоян, как и любой другой гимнаст, выступит в понедельник не на всех снарядах. "Я не исключаю, что будут какие-то замены. Нужно все просчитать. Выберем самый лучший вариант, который наиболее выгоден команде, и подадим заявку", - сказал собеседник ТАСС.

"Сейчас у нас идет утренняя тренировка, Артур находится рядом со мной и чувствует себя нормально и в хорошем настроении. Работает наравне со всеми. Сам он доволен своим вчерашним выступлением, когда подтвердил, что готов выступать в команде", - добавил тренер.

Гимнасты справились с задачей

По итогам субботней квалификации в финал личного многоборья кроме Далалояна также вышел занявший второе место Никита Нагорный, действующий чемпион мира в этом виде программы. Российская команда в составе Нагорного, Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина заняла третье место в квалификации в командном многоборье и также вышла в финал. За медали поборются восемь команд. Финал в командном многоборье пройдет 26 июля, в личном - 28 июля.

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"Я удовлетворен результатом выступления команды в квалификационном турнире. Мы стартовали в первом потоке, что добавляло нервозности гимнастам. Первыми всегда очень трудно выступать, потому что судьи, как правило, зажимают оценки, но ребята справились с поставленной задачей и реализовали намеченное. Наши спортсмены попали во все финалы на отдельных снарядах, а также в финалы командного и личного многоборья", - сказал Алфосов.

Нагорный выступит в финалах в вольных упражнениях, а также в опорном прыжке и упражнении на перекладине, Белявский - на коне и брусьях, Аблязин - на кольцах и в опорном прыжке.

1 августа состоится финал в упражнении на коне, 2 августа - на кольцах и в опорном прыжке, 3 августа пройдут финальные соревнования в упражнениях на брусьях и перекладине.

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