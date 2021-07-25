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XXXII летние Олимпийские игры

Гончарова не считает критичным поражение российских волейболисток от итальянок

По мнению игрока российской сборной, команда еще способна прибавить

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Поражение от сборной Италии нельзя считать критичным для российских волейболисток. Об этом журналистам заявила игрок российской команды Наталия Гончарова.

В воскресенье россиянки проиграли итальянкам со счетом 0-3 в стартовом матче на Олимпийских играх.

"Они играли лучше нас, не в полную силу, а мы играли плохо, - сказала Гончарова. - Если мы будем думать, что это критическая ситуация и все пропало, то дальше нет смысла играть. Мы постараемся не думать про эту игру и дальше выходить и бороться. У нас есть все шансы, мы будем играть".

Следующий матч сборная России проведет 27 июля против команды Аргентины (начало - 03:00 мск). Финал женского турнира состоится 8 августа - в заключительный день Олимпийских игр.

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XXXII летние Олимпийские игры
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