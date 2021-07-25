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XXXII летние Олимпийские игры

Российские лучницы гарантировали себе как минимум серебряные медали

В финале спортсменки встретятся с представительницами Южной Кореи
Светлана Гомбоева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Светлана Гомбоева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Германии со счетом 5:1 в полуфинале командного турнира по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио.

Российскую команду представляют Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова. За сборную Германии выступали Мишель Кроппен, Шарлин Шварц и Лиза Унрух.

В пятницу Гомбоева во время выступления в квалификации личного турнира потеряла сознание в результате солнечного удара. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем.

В финале, который пройдет позднее в воскресенье, российские лучницы встретятся с командой Южной Кореи. В матче за бронзовые медали немецкие лучницы встретятся со сборной Белоруссии. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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