Поздняков назвал неплохими результаты российских спортсменов во второй день Олимпиады

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков остался в целом доволен результатами российских спортсменов во второй день Олимпиады. Об этом он рассказал ТАСС.

"Команда сегодня завоевала несколько медалей, в целом день можно оценить как неплохой, команда разгоняется, ждем продолжения, - сказал Поздняков. - Настроение хорошее, в команде все хорошо, работа идет. Мы включились в процесс".

В воскресенье Виталина Бацарашкина завоевала первое золото для российской команды. Она победила в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Также на счету команды три серебряные медали: Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова стали вторыми в командном турнире по стрельбе из лука, Татьяна Минина - в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 57 кг, Инна Дериглазова заняла второе место на турнире по фехтованию на рапирах. Лариса Коробейникова в соревнованиях рапиристок стала третьей.

Россияне занимают пятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые награды. Лидирует команда Китая (6-1-4), второй идет сборная Японии (5-1-0), третьей - сборная США (4-2-4). Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.