Гимнасты разыграют первые медали на Олимпиаде в Токио, в фехтовании выступит Великая

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Двадцать один комплект наград будет разыгран в понедельник на Олимпийских играх в Токио. После двух дней квалификационных соревнований в спортивной гимнастике будет разыгран первый комплект медалей - в мужском командном многоборье.
В понедельник российские спортсмены также поборются за медали в прыжках в воду, в дзюдо и в фехтовании, где выступит Софья Великая. Для олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира Игры в Токио станут четвертыми в карьере.
В мужском многоборье российская команда причисляется к фаворитам. Под вопросом участие трехкратного чемпиона мира Артура Далалояна, который в Токио выступает с незалеченной травмой ахиллова сухожилия. Он успешно преодолел квалификацию личного многоборья, однако тренерский штаб в преддверии старта окончательный состав не оглашал. Еще один трехкратный чемпион мира в составе российской сборной - Никита Нагорный - в строю.
Владислав Мыльников, братья Кирилл и Антон Бородачевы представят российскую команду в фехтовании на рапирах, женщины разыграют медали в фехтовании на саблях. Двукратная чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро Яна Егорян по причине беременности не смогла выступить в Токио, повторить золотой дубль теперь попробуют Великая, Ольга Никитина и Софья Позднякова - дочь президента Олимпийского комитета России, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова.
В прыжках в воду в бой вступают российские спортсмены - в воскресенье россиянки не участвовали в прыжках с трехметрового трамплина. Серебряные призеры чемпионата Европы Александр Бондарь и Виктор Минибаев в прыжках с десятиметровой вышки попробуют обойти британский и китайский дуэты.
Шанс единоборств
Первый из двух медальных комплектов будет разыгран в триатлоне. Сначала лучших определят мужчины, от России выступят братья Дмитрий и Игорь Полянские.
Черную полосу на Играх в Токио попробуют прервать российские дзюдоисты. В понедельник в борьбу вступают трехкратный призер чемпионатов мира Муса Могушков (до 73 кг) и Дарья Межецкая (до 57 кг). В тхэквондо российскими спортсменами может быть завоевана уже третья медаль на Олимпиаде - в борьбу вступает чемпион мира 2017 года Максим Храмцов (до 80 кг).
Начнет выступление в Токио серебряный призер чемпионата Европы по бадминтону Евгения Косецкая. В маунтинбайке выступит Антон Синцов, участник Олимпийских игр 2016 года, в настольном теннисе - Кирилл Скачков и Полина Михайлова. Стрелки Зиля Батыршина и Наталья Виноградова поборются за медали в дисциплине "скит".
Впервые в истории олимпийского движения медали в скейтбординге разыграют женщины, в воскресенье определился победитель среди мужчин - им стал японец Юто Хоригоме.
В игровых видах спорта постараются развить успех российские команды по стритболу. Ватерполистки встретятся с венгерками, в мужском волейбольном турнире россияне сыграют с командой США. В пляжном волейболе матчи группового этапа сыграют чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский и еще один российский дуэт - Константин Семенов / Илья Лешуков. В мужском теннисном турнире Даниил Медведев сыграет с индийцем Сумитом Нагалом, в женском - Елена Веснина встретится с итальянкой Камилой Джорджи, Анастасия Павлюченкова - с немкой Анной-Леной Фридзам, Екатерина Александрова - с аргентинкой Надей Подороской. В женском парном разряде Веснина и Вероника Кудерметова сыграют с нидерландками Кики Бертенс и Деми Схюрс.
Россияне занимают пятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые награды. Лидирует команда Китая (6-1-4), второй идет сборная Японии (5-1-0), третьей - сборная США (4-2-4). Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.