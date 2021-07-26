Гимнасты разыграют первые медали на Олимпиаде в Токио, в фехтовании выступит Великая

В понедельник российские спортсмены также поборются за медали в прыжках в воду, в дзюдо и в фехтовании, где выступит Софья Великая. Для олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира Игры в Токио станут четвертыми в карьере.

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Двадцать один комплект наград будет разыгран в понедельник на Олимпийских играх в Токио. После двух дней квалификационных соревнований в спортивной гимнастике будет разыгран первый комплект медалей - в мужском командном многоборье.

В мужском многоборье российская команда причисляется к фаворитам. Под вопросом участие трехкратного чемпиона мира Артура Далалояна, который в Токио выступает с незалеченной травмой ахиллова сухожилия. Он успешно преодолел квалификацию личного многоборья, однако тренерский штаб в преддверии старта окончательный состав не оглашал. Еще один трехкратный чемпион мира в составе российской сборной - Никита Нагорный - в строю.

Владислав Мыльников, братья Кирилл и Антон Бородачевы представят российскую команду в фехтовании на рапирах, женщины разыграют медали в фехтовании на саблях. Двукратная чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро Яна Егорян по причине беременности не смогла выступить в Токио, повторить золотой дубль теперь попробуют Великая, Ольга Никитина и Софья Позднякова - дочь президента Олимпийского комитета России, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова.

В прыжках в воду в бой вступают российские спортсмены - в воскресенье россиянки не участвовали в прыжках с трехметрового трамплина. Серебряные призеры чемпионата Европы Александр Бондарь и Виктор Минибаев в прыжках с десятиметровой вышки попробуют обойти британский и китайский дуэты.

Шанс единоборств

Первый из двух медальных комплектов будет разыгран в триатлоне. Сначала лучших определят мужчины, от России выступят братья Дмитрий и Игорь Полянские.

Черную полосу на Играх в Токио попробуют прервать российские дзюдоисты. В понедельник в борьбу вступают трехкратный призер чемпионатов мира Муса Могушков (до 73 кг) и Дарья Межецкая (до 57 кг). В тхэквондо российскими спортсменами может быть завоевана уже третья медаль на Олимпиаде - в борьбу вступает чемпион мира 2017 года Максим Храмцов (до 80 кг).