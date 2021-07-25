Серебро дороже золота. Россиянки стали вторыми на Олимпиаде в командной стрельбе из лука

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по стрельбе из лука на вторых Олимпийских играх подряд завоевала серебро в командном турнире. Как и в Рио-де-Жанейро, остановить россиянок смог только признанный лидер данного вида спорта - сборная Южной Кореи. Двукратным серебряным призером Игр стала Ксения Перова - самая опытная в составе российской сборной. В Рио-де-Жанейро она выступала с Туяной Дашидоржиевой и Инной Степановой, в Токио - со Светланой Гомбоевой и Инной Осиповой. В субботу Перова вместе с Галсаном Базаржаповым уступила в первом раунде командного турнира среди смешанных пар.

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Не сразу сумела приспособиться к местным условиям и Гомбоева, которой в пятничной квалификации личного турнира стало плохо из-за жары. На пути к финалу россиянки обыграли в 1/8 финала команду Украины (6:2), а в следующем круге не оставили шансов американкам - 6:0, в полуфинале россиянки победили сборную Германии (5:1). В финале же против команды Южной Кореи сборной России не удалось взять ни одного очка - 0:6. Однако стоит отметить, что представительницы Южной Кореи выиграли золото в данном виде в девятый раз подряд - с Олимпиады-1988 в Сеуле, когда впервые в программе Игр был представлен командный турнир среди женщин. В финале командного турнира на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянки проиграли со счетом 1:5. "Дежавю получилось, - рассказал ТАСС президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. - Тем, что дошли до финала, я доволен. В финале не удалось подкорректироваться, надо было поправку делать, ветер изменился. Я недоволен тем, как выступили в финале - не получилось интриги". Героизм Гомбоевой и сложные метеоусловия Глава федерации при этом отметил Гомбоеву, назвав ее героем. В пятницу Гомбоева во время выступления в квалификации личного турнира потеряла сознание в результате солнечного удара. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем. "Можно назвать ее героем, ее выступление впечатляет", - отметил Ешеев.

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Перова же после соревнований упомянула сложные метеоусловия, которые были во время стрельбы. "Ветровая ситуация была сегодня достаточно сложной. Здесь очень высокая влажность воздуха и плотность воздуха, соответственно, выше. При порыве ветра стрела улетает дальше. Соответственно, мы ошибались по ветру иногда, ну и у других такие ошибки были", - сказала она. Однако, по словам спортсменки, основной проблемой стала общая усталость команды. "Кореянки действительно очень сильные соперники, плюс ко всему, они стреляли сегодня на один спарринг меньше нас <...>. Мы больше утомились и на них уже сил не осталось. Это тоже дало о себе знать в плане нашей физической активности, немножечко устали в конце. Мы берем второй раз серебро и второй раз оно для нас, можно сказать, дороже золота", - подчеркнула она.

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