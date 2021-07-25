Матыцин: российские лучницы провели хороший турнир, завоевав серебро Олимпиады

В воскресенье россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. В финале российские лучницы проиграли представительницам Южной Кореи со счетом 0:6.

"Наша женская команда по стрельбе из лука провела хороший турнир, уверенно обыграв на пути к финалу сборные Украины, США и Германии. В финальной встрече россиянки уступили фавориткам в этом виде - сборной Республики Корея, повторив результат Олимпиады в Рио-де-Жанейро", - сказал Матыцин.

В пятницу Гомбоева во время выступления в квалификации личного турнира потеряла сознание в результате солнечного удара. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем.

"Поздравляю с серебряной медалью Светлану Гомбоеву, Елену Осипову и Ксению Перову, тренерский штаб и Российскую федерацию стрельбы из лука. Особо хочу отметить выступление Светланы Гомбоевой, которая несколько дней назад во время квалификации получила солнечный удар и потеряла сознание. Несмотря на плохое самочувствие, спортсменке удалось собраться и бороться с командой за медаль. Россиянки будут представлены к госнаградам. Желаю российским лучницам здоровья и успехов в будущих стартах", - добавил министр.

В активе российской команды четыре награды - одна золотая, две серебряные и одна бронзовая. Помимо серебра в женском командном турнире по стрельбе из лука золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м завоевала Виталина Бацарашкина, Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе из пневматической винтовки, тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 58 кг. В общем зачете Олимпийских игр лидирует команда Китая, завоевавшая пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. На втором месте идет сборная Японии (4-1-0), на третьем - США (2-2-4).