В медалях только девушки. Итоги второго дня Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Сборная России поднялась на пятое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Токио, во второй соревновательный день россияне завоевали пять наград. Первое золото для сборной России на текущей Олимпиаде выиграла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета, серебряные награды на счету женской сборной по стрельбе из лука, а также Инны Дериглазовой (фехтование) и Татьяны Мининой (тхэквондо), бронзовую награду завоевала Лариса Коробейникова (фехтование).

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"Сегодня наши девушки показали настоящий русский характер и силу воли, выдержали сложные схватки и в решающий момент доказали, что заслуженно завоевали награды, к которым они шли в этот непростой олимпийский цикл. Ждем такого же медального триумфа от представителей других видов спорта", - заявил ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Победе Бацарашкиной в воскресенье не помешала даже ошибка электроники, из-за которой спортсменка после одного из выстрелов могла попрощаться с надеждами на медаль любого достоинства. Система не зафиксировала выстрел Бацарашкиной в отведенные 50 секунд, из-за чего судьи не дали ей ни одного балла. Однако позже справедливость была восстановлена и россиянке разрешили сделать повторный выстрел. В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров 24-летняя уроженка Омска набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд. Она опередила Антоанету Костадинову (239,4) из Болгарии и китаянку Цзян Жаньсинь, набравшую 218 очков. Золото Бацарашкиной - это уже вторая награда российских стрелков в Токио. В субботу в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров Анастасия Галашина завоевала серебро.

Президент России Владимир Путин поздравил Бацарашкину с победой. "От души поздравляю вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали золото Игр XXXII Олимпиады в Токио", - отметил глава государства в телеграмме. Бацарашкина после финала призналась, что не ставила цель даже выйти в финал. "Я не ставила себе задачу выигрывать и попадать в тройку или даже в финал, а просто отстрелять так, как умею, показать то, что могу. Если ты для себя сам решил, добился, это уже победа, и неважно, какое место. Главное - ты выполнил задачу", - сказала она. Серебряные лучницы Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука. В финале российские лучницы уступили представительницам Южной Кореи со счетом 0:6. Бронзовым призером командного турнира стала сборная Германии, во встрече за третье место победившая команду Белоруссии (5:1). Южнокорейские лучницы в девятый раз подряд выиграли золотые медали в женском командном первенстве на Олимпийских играх.

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Российские лучницы повторили достижение, установленное на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, выиграв серебряные медали. Тогда Перова, Туяна Дашидоржиева и Инна Степанова также уступили в финале южнокорейским спортсменкам. Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев остался недоволен выступлением российских лучниц в финале командного турнира. "Дежавю получилось, - сказал Ешеев. - Тем, что дошли до финала, я доволен. В финале не удалось подкорректироваться, надо было поправку делать, ветер изменился. Я недоволен тем, как выступили в финале, не получилось интриги". Глава федерации также назвал российскую лучницу Светлану Гомбоеву героем. Спортсменка в пятницу во время выступления в квалификации личного турнира потеряла сознание в результате солнечного удара. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем. "Можно назвать ее героем, ее выступление впечатляет. У нас сильная команда", - отметил Ешеев. Медали фехтовальщиц Российские рапиристки Дериглазова и Коробейникова завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. В финале Дериглазова уступила представительнице США Ли Кифер. Соперницы встретились в 15-й раз, Кифер одержала пятую победу. Дериглазова проиграла поединок впервые в сезоне.

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Дериглазовой 31 год, она становилась олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств. Коробейниковой 34 года, она является серебряным призером Олимпиады 2012 года в командном первенстве. В ее активе три золотые медали чемпионатов мира. "При счете 1:5 была мысль, что, если я проведу этот бой за бронзу как предыдущий (в полуфинале Коробейникова проиграла Кифер со счетом 6:15 - прим. ТАСС), мне будет очень стыдно, моему тренеру будет очень стыдно. Но я это переломила. Концовка была очень эмоциональной, когда повела, немного расслабилась, подумала, что все хорошо. Но когда нанесла 14-й укол, пришлось собираться, сказать себе: "Лариса, делай что хочешь, но ты должна выиграть", - сказала Коробейникова. Дериглазова отметила, что дорожит завоеванным серебром, несмотря на то, что рассчитывала на победу. "Я ушла проигравшей, но после награждения стало полегче, - рассказала рапиристка. - Я, видимо, забыла о том, что проиграла золото, но выиграла серебро, я все равно максималист, и мне хочется всегда большего, и второе место - это в какой-то степени поражение, но любая медаль на Олимпийских играх - это большое достижение, большой труд, большой вклад, это много что значит, и не у каждого она есть. Поэтому я рада, что мне удалось завоевать медаль, и пусть она серебряная, она мне так же дорога, как золото Игр в Рио-де-Жанейро".

"Бывает такое сильное желание, что иногда оно может мешать, - призналась спортсменка. - Понимаешь, что ты тренировался, трудился, выигрывал старты, и вот наступает важный день. Ты знаешь, что ты можешь, внутри все переворачивается, и ты боишься ошибиться. Столько ощущений испытала за сегодняшний день - от неуверенности до глубокой уверенности в себе". Удивительное тхэквондо Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебро, уступив представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг. Бронзовые награды достались Ло Чиалин из Тайваня и представительнице Турции Хатидже Кюбра Илгюн. Эта медаль стала для российских тхэквондистов второй на текущей Олимпиаде, днем ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

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"Отлично выступает на этих Олимпийских играх российская сборная по тхэквондо, - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. - Вчера бронзу выиграл Михаил Артамонов, а сегодня успех пришел к Татьяне Мининой, пробившейся в финал и завоевавшей серебряную награду. В активе нашей талантливой спортсменки есть медали чемпионатов мира и Европы, а теперь и олимпийская медаль". "Поздравляю Татьяну, ее тренеров и Союз тхэквондо России с этим достижением, надеюсь, что тхэквондисты продолжат радовать нас своими выступлениями, а интерес к этому виду спорта возрастет", - добавил министр. "В нашей команде четыре человека, самые сильные еще не выступали. У нас остались два парня, которые в олимпийском рейтинге первые места держат. Советую болельщикам однозначно следить и смотреть. Два дня у нас забойные ожидаются. От Тани и Михаила ждали в меньшей степени медалей, так как конкуренция серьезная. Но на тех парней мы рассчитываем однозначно. Медали как минимум, а вообще мы от них ждем золота", - такое мнение высказал журналистам тренер команды Александр Энс. 26 июля в весовой категории до 80 кг будет выступать Максим Храмцов, 27 июля - Владислав Ларин (свыше 80 кг).

Командные виды Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии в первом матче группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:19, 25:14) в пользу итальянок. Сборные России и Италии играют в группе B с командами Турции, Китая, США и Аргентины. Следующий матч сборная России проведет 27 июля против команды Аргентины (начало - 03:00 мск). "Они играли лучше нас не в полную силу, а мы играли плохо, - сказала игрок российской команды Наталия Гончарова. - Если мы будем думать, что это критическая ситуация и все пропало, то дальше нет смысла играть. Мы постараемся не думать про эту игру и дальше выходить и бороться. У нас есть все шансы, мы будем играть". Женская сборная России сыграла вничью с командой Бразилии со счетом 24:24 в первом матче на олимпийском турнире по гандболу. В турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы, сборные России и Бразилии играют в группе B вместе с командами Франции, Венгрии, Швеции и Испании. В следующем матче сборная России 27 июля сыграет с командой Швеции, начало - 08:15 мск.

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 потерпела два поражения - от команд Бельгии (16:21) и Польши (16:21). Россияне идут на седьмом месте в группе, из которой выйдут шесть сборных по итогам кругового турнира. Женская сборная победила команду Монголии (21:5), но уступила американкам (16:20). Россиянки занимают второе место в группе. "Говоря про Россию относительно баскетбола 3х3, мы видим историю успеха, и большая заслуга в этом принадлежит Российской федерации баскетбола. У вашей страны большие традиции в баскетболе, и на протяжении многих лет эти традиции переносились на стритбольные соревнования в России, и когда мы начали, россияне уже знали, что делать, что это за вид спорта. Во-вторых, во главе Российской федерации баскетбола очень прогрессивный лидер, мой коллега по совету FIBA Андрей Кириленко, который очень быстро понял, как организовать национальные сборные и соревнования, именно поэтому российская команда пробилась на Олимпиаду по рейтингу, а для этого нужны годы правильной подготовки. И хочу подчеркнуть, что в 2019 году по моей рекомендации Кириленко был выбран президентом комиссии FIBA по баскетболу 3х3", - отметил генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис. Громкие прощания В воскресенье сразу две выдающиеся спортсменки объявили о завершении карьеры по окончании выступлений на Олимпиаде в Токио. Представительница Грузии 52-летняя Нино Салуквадзе стала первой женщиной, принявшей участие в девяти Олимпийских играх. На Играх 1988 года в Сеуле в составе сборной СССР она завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 метров и серебро - с 10 метров. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году она стала бронзовым призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, также в ее активе шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

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В воскресенье спортсменка, выступающая за Грузию, не смогла пройти квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, заняв 31-е место из 53. "Я думала, что будет труднее, но справилась с собой. Плохо начала, это ошибка моего глаза, я, наверное, не до конца контролировала момент, но через четыре выстрела поняла, собралась и вытянула серию, - поделилась Салуквадзе. - Я завершаю карьеру, если и увидите меня [на следующей Олимпиаде], то как тренера". Рекордсменка по числу выступлений на Олимпийских играх среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры после выступления в квалификации в многоборье. В 2016 году Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики участница семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике. "Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать", - сказала Чусовитина. В 1991 году Чусовитина в составе сборной СССР стала двукратной чемпионкой мира, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Пекина-2008. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.