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XXXII летние Олимпийские игры

В медалях только девушки. Итоги второго дня Олимпийских игр в Токио

Российская команда поднялась на пятое место в медальном зачете благодаря пяти наградам, завоеванным в женской части соревнований
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Описание
Виталина Бацарашкина
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Виталина Бацарашкина (вторая слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова
© Сергей Бобылев/ТАСС
Ксения Перова
© Сергей Бобылев/ТАСС
Инна Дериглазова
© Сергей Бобылев/ТАСС
Ли Кифер и Инна Дериглазова
© Сергей Бобылев/ТАСС
Инна Дериглазова
© Сергей Бобылев/ТАСС
Лариса Коробейникова
© Сергей Бобылев/ТАСС
Татьяна Минина
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Татьяна Минина (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Сборная России поднялась на пятое место в общекомандном медальном зачете Олимпиады в Токио, во второй соревновательный день россияне завоевали пять наград. Первое золото для сборной России на текущей Олимпиаде выиграла Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета, серебряные награды на счету женской сборной по стрельбе из лука, а также Инны Дериглазовой (фехтование) и Татьяны Мининой (тхэквондо), бронзовую награду завоевала Лариса Коробейникова (фехтование).

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Золото к свадьбе.

"Сегодня наши девушки показали настоящий русский характер и силу воли, выдержали сложные схватки и в решающий момент доказали, что заслуженно завоевали награды, к которым они шли в этот непростой олимпийский цикл. Ждем такого же медального триумфа от представителей других видов спорта", - заявил ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Победе Бацарашкиной в воскресенье не помешала даже ошибка электроники, из-за которой спортсменка после одного из выстрелов могла попрощаться с надеждами на медаль любого достоинства. Система не зафиксировала выстрел Бацарашкиной в отведенные 50 секунд, из-за чего судьи не дали ей ни одного балла. Однако позже справедливость была восстановлена и россиянке разрешили сделать повторный выстрел.

В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров 24-летняя уроженка Омска набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд. Она опередила Антоанету Костадинову (239,4) из Болгарии и китаянку Цзян Жаньсинь, набравшую 218 очков. Золото Бацарашкиной - это уже вторая награда российских стрелков в Токио. В субботу в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров Анастасия Галашина завоевала серебро.

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Президент России Владимир Путин поздравил Бацарашкину с победой. "От души поздравляю вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали золото Игр XXXII Олимпиады в Токио", - отметил глава государства в телеграмме.

Бацарашкина после финала призналась, что не ставила цель даже выйти в финал. "Я не ставила себе задачу выигрывать и попадать в тройку или даже в финал, а просто отстрелять так, как умею, показать то, что могу. Если ты для себя сам решил, добился, это уже победа, и неважно, какое место. Главное - ты выполнил задачу", - сказала она.

Серебряные лучницы

Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука. В финале российские лучницы уступили представительницам Южной Кореи со счетом 0:6. Бронзовым призером командного турнира стала сборная Германии, во встрече за третье место победившая команду Белоруссии (5:1). Южнокорейские лучницы в девятый раз подряд выиграли золотые медали в женском командном первенстве на Олимпийских играх.

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Серебро дороже золота.

Российские лучницы повторили достижение, установленное на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, выиграв серебряные медали. Тогда Перова, Туяна Дашидоржиева и Инна Степанова также уступили в финале южнокорейским спортсменкам.

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев остался недоволен выступлением российских лучниц в финале командного турнира. "Дежавю получилось, - сказал Ешеев. - Тем, что дошли до финала, я доволен. В финале не удалось подкорректироваться, надо было поправку делать, ветер изменился. Я недоволен тем, как выступили в финале, не получилось интриги".

Глава федерации также назвал российскую лучницу Светлану Гомбоеву героем. Спортсменка в пятницу во время выступления в квалификации личного турнира потеряла сознание в результате солнечного удара. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем. "Можно назвать ее героем, ее выступление впечатляет. У нас сильная команда", - отметил Ешеев.

Медали фехтовальщиц

Российские рапиристки Дериглазова и Коробейникова завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно. В финале Дериглазова уступила представительнице США Ли Кифер. Соперницы встретились в 15-й раз, Кифер одержала пятую победу. Дериглазова проиграла поединок впервые в сезоне.

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Российская рапиристка Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде
Российская рапиристка Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде

Дериглазовой 31 год, она становилась олимпийской чемпионкой в личном первенстве (2016) и серебряным призером Игр в командном турнире (2012). В активе российской рапиристки шесть золотых медалей мировых первенств. Коробейниковой 34 года, она является серебряным призером Олимпиады 2012 года в командном первенстве. В ее активе три золотые медали чемпионатов мира.

"При счете 1:5 была мысль, что, если я проведу этот бой за бронзу как предыдущий (в полуфинале Коробейникова проиграла Кифер со счетом 6:15 - прим. ТАСС), мне будет очень стыдно, моему тренеру будет очень стыдно. Но я это переломила. Концовка была очень эмоциональной, когда повела, немного расслабилась, подумала, что все хорошо. Но когда нанесла 14-й укол, пришлось собираться, сказать себе: "Лариса, делай что хочешь, но ты должна выиграть", - сказала Коробейникова.

Дериглазова отметила, что дорожит завоеванным серебром, несмотря на то, что рассчитывала на победу. "Я ушла проигравшей, но после награждения стало полегче, - рассказала рапиристка. - Я, видимо, забыла о том, что проиграла золото, но выиграла серебро, я все равно максималист, и мне хочется всегда большего, и второе место - это в какой-то степени поражение, но любая медаль на Олимпийских играх - это большое достижение, большой труд, большой вклад, это много что значит, и не у каждого она есть. Поэтому я рада, что мне удалось завоевать медаль, и пусть она серебряная, она мне так же дорога, как золото Игр в Рио-де-Жанейро".

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"Бывает такое сильное желание, что иногда оно может мешать, - призналась спортсменка. - Понимаешь, что ты тренировался, трудился, выигрывал старты, и вот наступает важный день. Ты знаешь, что ты можешь, внутри все переворачивается, и ты боишься ошибиться. Столько ощущений испытала за сегодняшний день - от неуверенности до глубокой уверенности в себе".

Удивительное тхэквондо

Российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала серебро, уступив представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг. Бронзовые награды достались Ло Чиалин из Тайваня и представительнице Турции Хатидже Кюбра Илгюн.

Эта медаль стала для российских тхэквондистов второй на текущей Олимпиаде, днем ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

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Российская тхэквондистка Минина стала серебряным призером Олимпийских игр
Российская тхэквондистка Минина стала серебряным призером Олимпийских игр

"Отлично выступает на этих Олимпийских играх российская сборная по тхэквондо, - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. - Вчера бронзу выиграл Михаил Артамонов, а сегодня успех пришел к Татьяне Мининой, пробившейся в финал и завоевавшей серебряную награду. В активе нашей талантливой спортсменки есть медали чемпионатов мира и Европы, а теперь и олимпийская медаль".

"Поздравляю Татьяну, ее тренеров и Союз тхэквондо России с этим достижением, надеюсь, что тхэквондисты продолжат радовать нас своими выступлениями, а интерес к этому виду спорта возрастет", - добавил министр.

"В нашей команде четыре человека, самые сильные еще не выступали. У нас остались два парня, которые в олимпийском рейтинге первые места держат. Советую болельщикам однозначно следить и смотреть. Два дня у нас забойные ожидаются. От Тани и Михаила ждали в меньшей степени медалей, так как конкуренция серьезная. Но на тех парней мы рассчитываем однозначно. Медали как минимум, а вообще мы от них ждем золота", - такое мнение высказал журналистам тренер команды Александр Энс.

26 июля в весовой категории до 80 кг будет выступать Максим Храмцов, 27 июля - Владислав Ларин (свыше 80 кг).

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Командные виды

Женская сборная России по волейболу проиграла команде Италии в первом матче группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:19, 25:14) в пользу итальянок. Сборные России и Италии играют в группе B с командами Турции, Китая, США и Аргентины. Следующий матч сборная России проведет 27 июля против команды Аргентины (начало - 03:00 мск).

"Они играли лучше нас не в полную силу, а мы играли плохо, - сказала игрок российской команды Наталия Гончарова. - Если мы будем думать, что это критическая ситуация и все пропало, то дальше нет смысла играть. Мы постараемся не думать про эту игру и дальше выходить и бороться. У нас есть все шансы, мы будем играть".

Женская сборная России сыграла вничью с командой Бразилии со счетом 24:24 в первом матче на олимпийском турнире по гандболу. В турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы, сборные России и Бразилии играют в группе B вместе с командами Франции, Венгрии, Швеции и Испании. В следующем матче сборная России 27 июля сыграет с командой Швеции, начало - 08:15 мск.

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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 потерпела два поражения - от команд Бельгии (16:21) и Польши (16:21). Россияне идут на седьмом месте в группе, из которой выйдут шесть сборных по итогам кругового турнира. Женская сборная победила команду Монголии (21:5), но уступила американкам (16:20). Россиянки занимают второе место в группе.

"Говоря про Россию относительно баскетбола 3х3, мы видим историю успеха, и большая заслуга в этом принадлежит Российской федерации баскетбола. У вашей страны большие традиции в баскетболе, и на протяжении многих лет эти традиции переносились на стритбольные соревнования в России, и когда мы начали, россияне уже знали, что делать, что это за вид спорта. Во-вторых, во главе Российской федерации баскетбола очень прогрессивный лидер, мой коллега по совету FIBA Андрей Кириленко, который очень быстро понял, как организовать национальные сборные и соревнования, именно поэтому российская команда пробилась на Олимпиаду по рейтингу, а для этого нужны годы правильной подготовки. И хочу подчеркнуть, что в 2019 году по моей рекомендации Кириленко был выбран президентом комиссии FIBA по баскетболу 3х3", - отметил генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис.

Громкие прощания

В воскресенье сразу две выдающиеся спортсменки объявили о завершении карьеры по окончании выступлений на Олимпиаде в Токио. Представительница Грузии 52-летняя Нино Салуквадзе стала первой женщиной, принявшей участие в девяти Олимпийских играх. На Играх 1988 года в Сеуле в составе сборной СССР она завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 метров и серебро - с 10 метров. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году она стала бронзовым призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, также в ее активе шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

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Грузинка Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпийских играх
Грузинка Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпийских играх

В воскресенье спортсменка, выступающая за Грузию, не смогла пройти квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, заняв 31-е место из 53. "Я думала, что будет труднее, но справилась с собой. Плохо начала, это ошибка моего глаза, я, наверное, не до конца контролировала момент, но через четыре выстрела поняла, собралась и вытянула серию, - поделилась Салуквадзе. - Я завершаю карьеру, если и увидите меня [на следующей Олимпиаде], то как тренера".

Рекордсменка по числу выступлений на Олимпийских играх среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры после выступления в квалификации в многоборье. В 2016 году Чусовитина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики участница семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

"Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать", - сказала Чусовитина.

В 1991 году Чусовитина в составе сборной СССР стала двукратной чемпионкой мира, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Пекина-2008.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай61411
2Япония5106
3США42410
4Южная Корея2035
5Россия1427
6Италия1134
7Франция1113
7Австралия1113
9Тунис1102
9Венгрия1102
11Иран1001
11Косово1001
11Таиланд1001
11Эквадор1001
11Австрия1001
11Узбекистан1001
17Канада0202
17Нидерланды0202
19Сербия0112
19Индонезия0112
19Бразилия0112
19Великобритания0112
19Тайвань0112
24Бельгия0101
24Болгария0101
24Испания0101
24Индия0101
24Румыния0101
24Колумбия0101
24Грузия0101
31Германия0022
31Казахстан0022
31Украина0022
31Турция0022
35Швейцария0011
35Мексика0011
35Словения0011
35Монголия0011
35Эстония0011
35Израиль0011

 

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