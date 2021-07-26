Рапирист Бородачев рассказал, что находится в шоке от концовки личного турнира Игр

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский рапирист Кирилл Бородачев признался, что шокирован концовкой своего выступления в личном турнире на Олимпиаде в Токио. Об этом фехтовальщик рассказал журналистам после проигрыша представителю Гонконга Чэуну Калуну в четвертьфинале олимпийского турнира.

Поединок завершился поражением российского спортсмена со счетом 14:15, при этом по ходу первого периода россиянин вел в счете - 14:9. Однако затем соперник смог нанести шесть уколов подряд, лишив Бородачева шансов пробиться в полуфинал.

"Очень ужасно концовку отфехтовал, бой был неплохой, но концовка очень ужасна, пока в шоковом состоянии нахожусь, - признался Бородачев. - В целом итог соревнований для меня очень хороший, это моя первая Олимпиада. Очень хорошо фехтовал, но концовка за вход в четверку была ужасна".

21-летний фехтовальщик отметил, что не испытывал проблем с психологией, выступая на таком крупном турнире, как Олимпиада. "Я уже участвовал в официальных стартах, с психологией у меня все нормально. Просто никак не мог решиться на прием, который принес бы мне победу. Я слышал тренера, понимал, что нужно предпринимать меры, но все не получалось и не получалось", - сказал он.

Ранее в мужском турнире рапиристов завершили выступление Владислав Мыльников и брат Кирилла Бородачева Антон.

Полуфинальные и медальные встречи состоятся позднее в понедельник. Олимпийский турнир по фехтованию завершится 1 августа.