Большинство хоккеистов и сотрудников "Нефтехимика" уже прошли процедуру вакцинации

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Большинство сотрудников и игроков нижнекамского хоккейного клуба "Нефтехимик" и молодежной команды "Реактор", входящей в систему клуба, либо уже вакцинировались от коронавируса, либо находятся в процессе вакцинации перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее процесс вакцинации прошли хоккеисты и персонал подмосковного "Витязя", рижского "Динамо", московских "Спартака" и "Динамо", "Сочи". Первый этап вакцинации был проведен в казанском "Ак Барсе" и уфимском "Салавате Юлаеве".

"Хоккейный клуб "Нефтехимик" в условиях пандемии коронавируса в своей работе руководствуется рекомендациями КХЛ по антиковидным мероприятиям. Была проведена разъяснительная работа о необходимости вакцинирования, большинство работников офиса, обслуживающего персонала и игроков ХК "Нефтехимик" и МХК "Реактор" либо уже вакцинированы, либо находятся в процессе вакцинации. За исключением тех, у кого имеется медотвод по состоянию здоровья или большое количество антител", - сообщили в клубе.

Команда проводит учебно-тренировочный сбор в Нижнекамске, который завершится 8 августа, во время которого "Нефтехимик" дома проведет несколько контрольных матчей против "Салавата Юлаева" (31 июля) и "Ак Барса" (2, 3 августа). Сезон КХЛ стартует 1 сентября, "Нефтехимик" в своем первом матче 2 сентября примет "Куньлунь Ред Стар".