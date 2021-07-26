Валерий Карпин официально представлен главным тренером сборной России по футболу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Валерий Карпин официально представлен в качестве главного тренера сборной России по футболу. Это произошло на пресс-конференции, которая проходит в ТАСС.

О назначении Карпина стало известно в пятницу, в понедельник он подписал контракт с Российским футбольным союзом. В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и "Ростове".

С августа 2016 года сборную России возглавлял Станислав Черчесов. 8 июля 2021 года специалист покинул пост главного тренера команды. Сборная России под его руководством на чемпионате Европы заняла последнее место в группе В, проиграв командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв финнов (1:0).