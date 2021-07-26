Витолиньш возглавил сборную Латвии по хоккею

ТАСС, 26 июля. Харийс Витолиньш стал главным тренером сборной Латвии по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Латвии (ФХЛ).

"Я благодарен ФХЛ за доверие и возможность возглавить сборную Латвии в олимпийском отборочном турнире. Я понимаю, что это очень важный турнир для латвийского хоккея и подтверждаю, что мы с командой тренеров приложим все усилия, чтобы получить путевку на Олимпийские игры в Пекине", - приводит слова Витолиньша ФХЛ.

С 2016 года сборную Латвии возглавлял Боб Хартли, который также тренирует клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". В заявлении ФХЛ отмечается, что он не сможет руководить командой в олимпийской квалификации из-за загруженности в чемпионате КХЛ.

Витолиньшу 53 года, с 2019 по 2021 год он был ассистентом Олега Знарка в московском "Спартаке". По окончании сезона-2020/21 Витолиньш вместе со Знарком покинул московский клуб. Ранее латвийский специалист работал ассистентом Знарка в московском "Динамо", санкт-петербургском СКА и сборной России. В финальном матче чемпионата мира 2014 года Витолиньш исполнял обязанности главного тренера из-за дисквалификации Знарка, сборная России в том матче победила команду Финляндии (5:2).

Олимпийский квалификационный турнир по хоккею стартует 26 августа. Сборная Латвии на групповом этапе сыграет с командами Франции, Италии и Венгрии. Команда, занявшая первое место в группе, получит возможность сыграть на зимних Олимпийских играх 2022 года.