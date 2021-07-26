Оргкомитет Олимпиады больше не планирует переносить соревнования из-за тайфуна

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Организационный комитет Олимпийских игр больше не собирается переносить соревнования из-за тайфуна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Мощный тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане и движется в направлении восточной части основного японского острова Хонсю, принесет в Токио ливневые дожди. В ночь с понедельника на вторник на востоке Хонсю, в том числе в Токио, может выпасть от 100 до 150 мм осадков. Высота волн в этом районе составит от 6 до 8 м.

"Ожидается, что тропический шторм №8 обрушится на сушу в регионах Канто и/или Тохоку на востоке Японии во второй половине дня вторника, 27 июля. Организационный комитет "Токио-2020" работает с Международным олимпийским комитетом, международными федерациями и другими соответствующими организациями, чтобы в случае необходимости активировать процессы и планы реагирования на любые неблагоприятные погодные условия. Из-за приближающегося тропического шторма расписание соревнований по гребле и стрельбе из лука было изменено, сегодня было решено перенести финал серфинга с 28 на 27 июля с учетом волновых условий", - говорится в сообщении.

"В настоящее время нет планов менять расписание каких-либо других соревнований, которые состоятся 27 июля. Мы продолжим следить за последней информацией о погоде, чтобы обеспечить безопасность всех, кто участвует в Олимпийских играх. Мы сообщим вам о любых изменениях в расписании соревнований в кратчайшие сроки. В частности, мы приложим все усилия, чтобы своевременно информировать вас о любых изменениях в мероприятиях, которые должны проводиться со зрителями", - добавляется в сообщении.

Олимпиада завершится 8 августа.