Фигуристка Волосожар выйдет на лед на шоу в Сочи Парке впервые после рождения ребенка

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Российская фигуриста Татьяна Волосожар выйдет на лед в ледовом шоу "Руслан и Людмила" впервые после рождения ребенка, которое проходит в тематическом парке развлечений "Сочи Парк". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"28 июля Татьяна Волосожар не только дебютирует в роли Людмилы, знаменитая фигуристка впервые выйдет на лед после рождения сына, которому в июле исполнилось 2 месяца", - сообщили в пресс-службе.

Вместе с Волосожар исполнять роль Людмилы будет Татьяна Навка, олимпийская чемпионка и руководитель мюзикла. Каждая из них будет кататься в своем эпизоде спектакля. Роль Руслана будет исполнять фигурист Петр Чернышев.

Премьера мюзикла "Руслан и Людмила" состоялась 1 июля, шоу проходит в самом большом в России цирковом шатре "Сочи Парк Арена", где специально для выступлений залили порядка 160 кубометров льда. Классический сюжет постановки "Руслан и Людмила" усовершенствован с помощью современных технологий и трюков, а также благодаря декорациям.

"Сочи Парк" - первый в России тематический парк развлечений, который входит в топ-25 лучших парков Европы. На площади 28 га расположены 24 аттракциона, детские центры, дельфинарий, зоопарк и прочие объекты.