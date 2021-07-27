Недовесова: опорный прыжок всегда был сильнейшим снарядом гимнастки Ахаимовой

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Опорный прыжок всегда был сильнейшим снарядом российской гимнастки Лилии Ахаимовой, которая одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх в составе женской сборной России. Об этом во вторник сообщила ТАСС первый тренер спортсменки Лариса Недовесова, которая работала с ней с 2002 по 2011 год во Владивостоке.

Во вторник Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова в сумме за четыре вида программы набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), третье — британки (164,096).

"У Лилии опорный прыжок изначально был сильнейшим снарядом. [С опорным прыжком] она в 2008 году выигрывала на соревнованиях Дети Азии в Якутии, затем - на соревнованиях в 2011 году", - сказала Недовесова.

Воспитанница муниципальной ДЮСШ "Гармония" Владивостока Лилия Ахаимова вместе с родителями переехала в Санкт-Петербург в 2011 году, где перспективную гимнастку заметили. "Ей подняли сложность, что вывело ее на мировой уровень. Она делает один из сложнейших прыжков - сильнейший в нашей команде, поэтому ее и поставили [именно на этот снаряд]. Она со своей задачей сегодня справилась", - отметила тренер.

Российские гимнастки впервые одержали победу в командном многоборье, на Олимпийских играх 1992 года золото в этом виде завоевала Объединенная команда.