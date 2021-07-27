Фетисов назвал ожидаемым решение "Вашингтона" о продлении контракта с Овечкиным

Во вторник "Вашингтон" заключил новый контракт с 35-летним Овечкиным сроком на пять лет, нападающий заработает $47,5 млн ($9,5 млн в год). Предыдущий контракт Овечкина с "Вашингтоном" был подписан в январе 2008 года. На тот момент это была рекордная сделка в НХЛ - $124 млн за 13 лет.

"Заключение нового контракта было ожидаемым, потому что в НХЛ ценят людей, которые собирают стадионы, выигрывают кубки, - сказал Фетисов. - Я думаю, что это правильное решение со стороны "Вашингтона", клуб дал возможность Саше спокойно готовиться к каждому сезону и постараться нацелиться на рекорд Уэйна Гретцки. Команда сделала все правильно, для достижения рекорда нужно хорошо играть, нужно, чтобы команда тоже помогала. Без лидера и ветерана команды сложно стоить какие-то планы, так что думаю, что риски минимальные".

"Я рад за Сашу и "Вашингтон", за НХЛ с их последовательностью и уважением к тем хоккеистам, которые двигают игру на другой уровень. Саше хотел бы пожелать провести эти пять лет без травм, чтобы получил удовольствие. Я точно знаю, что в этом возрасте выходить на лед без удовольствия сложно", - добавил Фетисов.

Овечкин является лидером "Вашингтона" по количеству сыгранных матчей (1197), заброшенных шайб (730) и набранных очков (1320). В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов у канадца Гретцки (894 гола). После него идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе 35-летнего форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.