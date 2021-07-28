Глотов: российские саблисты в Токио проиграли в атаках, над которыми трудились целый год

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Саблисты российской команды на Олимпийских играх в Токио проиграли в атаках, над которыми работали на сборах целый год, и не смогли выполнить тренерские установки в командном турнире. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Дмитрий Глотов.

Российские саблисты не смогли завоевать медалей на Олимпиаде в Токио ни в личном, ни в командном турнире, где в первом круге уступили команде Германии, а в четвертьфинале - сборной Египта и стали седьмыми.

"Мы ждали лучшего выступления, но нам не хватило соревновательной международной практики. Перед началом матча поставил задачу контролировать середину дорожки, ни в коем случае не отступать назад, и до счета "двадцать" они с этой задачей справлялись, но после все пошло не по плану, и что ни фехтовальная фраза (последовательность фехтовальных приемов, тактически связанных друг с другом, являющаяся законченной частью боевого сюжета - прим. ТАСС), мы все отступали назад, - рассказал Глотов. - В этом есть и моя вина, ведь мы целый год работали над переходом в атаку, а приехали сюда и проиграли в этом".

"Атака в современном фехтовании всегда сильнее обороны, и если ты уходишь в оборону, всегда тяжелее защищаться. Не выполнена установка тренера, это первая проблема. Возможно, сказалось нервное напряжение, в состоянии стресса кажется, что дорожка короче, противник быстрее, и ты начинаешь торопиться и делать движения раньше, а противник это видит", - пояснил Глотов.

Последний раз российские саблисты завоевывали медали в командном первенстве на Олимпийских играх в 2004 году. Тогда Сергей Шариков, Станислав Поздняков, Алексей Якименко и Алексей Дьяченко стали бронзовыми призерами. Олимпийскими чемпионами последний раз российские саблисты становились в 2000 году, команду представляли Поздняков, Шариков и Алексей Фросин.

Олимпиада завершится 8 августа.