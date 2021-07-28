{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Журова: теннисист Медведев жестко и правильно отреагировал на провокацию от журналиста

Ранее россиянин попросил отстранить от работы на его играх журналиста, раскритиковавшего форму российской сборной
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев правильно отреагировал на провокационный вопрос журналиста на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. В среду Медведев в трех сетах победил итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира. Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee)

"Медведев молодец, что так отреагировал, - сказала Журова. - Правильным было готовить наших спортсменов к таким вещам, они периодически происходят. Какие-то провокации все равно есть, вопрос журналиста ведь касался не его выступления, а был фактически оскорблением. Это предполагалось, об этом были предупреждены спортсмены".Ран

"Поступок Медведева с акцентом на этом приугасит пыл других журналистов, чтобы не задавали больше такие вопросы. Нам и так очень хочется выступать под флагом своей страны, а не под флагом НОК. А то, что кого-то раздражает, что наши чистые спортсмены всех обыгрывают - это неудивительно, это многих бесит", - добавила Журова.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов медалей
Расписание и результаты финалов Олимпиады в Токио
Читать полностью