Журова: теннисист Медведев жестко и правильно отреагировал на провокацию от журналиста

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев правильно отреагировал на провокационный вопрос журналиста на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить журналиста, назвавшего форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической. В среду Медведев в трех сетах победил итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира. Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee)

"Медведев молодец, что так отреагировал, - сказала Журова. - Правильным было готовить наших спортсменов к таким вещам, они периодически происходят. Какие-то провокации все равно есть, вопрос журналиста ведь касался не его выступления, а был фактически оскорблением. Это предполагалось, об этом были предупреждены спортсмены".Ран

"Поступок Медведева с акцентом на этом приугасит пыл других журналистов, чтобы не задавали больше такие вопросы. Нам и так очень хочется выступать под флагом своей страны, а не под флагом НОК. А то, что кого-то раздражает, что наши чистые спортсмены всех обыгрывают - это неудивительно, это многих бесит", - добавила Журова.