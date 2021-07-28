Личный тренер гимнаста Нагорного назвал бронзу Олимпиады хорошим результатом

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Бронзовая медаль на Олимпийских играх в Токио в личном многоборье является хорошим результатом для российского гимнаста Никиты Нагорного. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Анатолий Забелин.

В среду Нагорный стал третьим в личном многоборье, Артур Далалоян занял шестое место. Ранее сборная России в командном многоборье завоевала золотые медали.

"Я считаю, что это очень хороший результат, - сказал Забелин. - Ожидал ли медали? Не могу сказать, но теперь она у нас есть. Сегодня были ошибки на некоторых снарядах, но это делают все спортсмены, это нормально, я очень доволен медалью Никиты".

Нагорному 24 года, он является трехкратным чемпионом мира, в его активе также серебряная и бронзовая медали мировых первенств. Нагорный стал первым с 2000 года россиянином, который завоевал медаль Олимпийских игр в личном многоборье. На Олимпиаде в Сиднее победу одержал Алексей Немов.

Олимпиада завершится 8 августа.