Онопко рассказал об обязанностях в новом тренерском штабе сборной России по футболу

ТАСС, 28 июля. Обязанности в новом тренерском штабе сборной России по футболу будут распределены после второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко.

23 июля новым главным тренером сборной России был назначен Валерий Карпин. В понедельник Карпин сообщил, что в тренерский штаб войдут Онопко, Николай Писарев, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.

"Обязанности тренерского штаба распределены только в общих чертах, в деталях все будет обсуждаться в Ростове, куда мы в четверг вылетаем с Николаем Писаревым, менеджером сборной Евгением Савиным и врачом Эдуардом Безугловым. Там и состоится подробный разговор и о предстоящей работе, и о ближайших планах. Пока же в связи загруженностью в "Ростове" Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты. Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре "Крыльев" и "Спартака", а Писарев отправится в Тулу, где встречаются "Арсенал" с "Рубином", - сказал Онопко.

Онопко после завершения карьеры несколько лет занимал пост заместителя директора департамента сборных в Российском футбольном союзе, в 2009 году начал работать в структуре ЦСКА. В конце декабря 2020 года Онопко покинул тренерский штаб ЦСКА в связи с истечением срока контракта.

В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (0). В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии.