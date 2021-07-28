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Сборные по футболу

Онопко назвал молодых футболистов, которые могут войти в состав сборной России по футболу

Помощник главного тренера сборной в первую очередь назвал футболистов ЦСКА и "Динамо"

ТАСС, 28 июля. Состав сборной России может пополнить много молодых футболистов. Такое мнение высказал помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко газете "Спорт-Экспресс".

"Уже сейчас видно, что неплохие шансы на попадание в сборную у молодых армейцев Константина Марадишвили, Наира Тикнизяна, Константина Кучаева, динамовцев Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, самарского полузащитника Антона Зиньковского. Поверьте, Россия богата футбольными талантами. Надо только вовремя их заметить и помочь ребятам раскрыться", - сказал Онопко.

В отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимают словаки (5), далее идут киприоты (4), словенцы (3) и мальтийцы (1). В следующем матче сборная России 1 сентября примет команду Хорватии.

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