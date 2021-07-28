"Аризона" объявила о подписании контракта с лучшим снайпером КХЛ Яшкиным

ТАСС, 28 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" объявил о подписании контракта с чешским нападающим Дмитрием Яшкиным, который последние два сезона провел в московском "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба "Аризоны".

Соглашение с игроком рассчитано на один сезон. Права в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на Яшкина остались за "Динамо".

Яшкину 28 лет. В прошедшем сезоне КХЛ нападающий забросил 38 шайб и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата. Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) чех провел 133 матча, забросил 77 шайб и отдал 60 голевых передач. Ранее Яшкин выступал за клубы НХЛ "Сент-Луис", "Чикаго" и "Вашингтон".

Также "Аризона" заключила трехлетний контракт новичка с британским нападающим Лиамом Кирком. На чемпионате мира 2021 года 21-летний форвард забросил семь шайб в семи матчах и наряду с канадцем Эндрю Манджапане стал лучшим снайпером турнира. Кирк стал первым британцем, выбранным на драфте НХЛ. "Аризона" выбрала игрока в седьмом раунде по общим 189-м номером драфта 2018 года.