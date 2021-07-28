"Тампа" подписала новый контракт с Пойнтом. Он будет зарабатывать наравне с Кучеровым

Текущее соглашение игрока с клубом действует до окончания следующего сезона. По нему он получает $6,75 млн в год. Новое соглашение начнет действовать с сезона-2022/23 и рассчитано на восемь лет. Зарплата хоккеиста составит $9,5 млн в год. Столько же получают российские хоккеисты команды нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский. Это самые высокооплачиваемые игроки команды.

Пойнту 25 лет, он был выбран "Тампой" на драфте 2014 года под 79-м номером, завоевал с клубом два Кубка Стэнли (2020, 2021). Форвард забросил по 14 шайб в 23 играх в обоих розыгрышах плей-офф и дважды стал лучшим снайпером Кубка Стэнли.

В прошедшем регулярном чемпионате канадский нападающий набрал 48 очков (23 гола + 25 результативных передач) в 56 играх. В плей-офф на его счету 23 очка (14+9) в 23 матчах. В составе сборной Канады Пойнт является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.