Волков считает, что Чикунова готова бороться за золото Игр на дистанции 200 м брассом

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российская пловчиха Евгения Чикунова готова бороться за победу в финале на дистанции 200 м брассом на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный призер Игр и чемпионатов мира Дмитрий Волков.

В четверг Чикунова со вторым результатом (2 минуты 20,5 секунды) квалифицировалась в финальный заплыв.

"Чикунова находится в своей лучшей физической форме, об этом говорят ее результаты и на дистанции 100 м брасом, где она показала четвертое время на Олимпийских играх, и на дистанции 200 м - то, что мы сегодня сумели увидеть в полуфинале, - сказал Волков. - Результат 2.20,5 - гроссмейстерский, быстрее плавало не более десяти женщин за всю историю мирового плавания, а манера исполнения нашей чемпионки страны и рекордсменки мира среди девушек говорит о том, что у нее есть огромный запас".

"В сегодняшнем заплыве можно было обратить внимание на темп, который продемонстрировала по ходу дистанции Чикунова, он был чуть ли не в два раза ниже, чем у стартовавшей в этом же заплыве [Татьяны] Шонмейкер и показавшей лучшее время дня, совсем немного уступившее результату Рикке Мёллер Педерсон, датской спортсменки, обладающей мировым рекордом на этой дистанции. Было видно, что Шонмейкер финиширует, а Чикунова плывет, рассчитывая силы по ходу дистанции. Это, конечно, не говорит о том, что одна слабее другой - наоборот, у нашей спортсменки потенциал выше в данном случае. И это также говорит о том, что мы вправе надеяться на заслуженное спортивное чудо, объяснимое с технической точки зрения: наша чемпионка страны Чикунова готова биться за золото в финале", - добавил собеседник ТАСС.

16-летняя Чикунова является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года она завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете.

Финальный заплыв на Олимпиаде на дистанции 200 метров брассом пройдет 30 июля.