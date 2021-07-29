Винер-Усманова рассказала о подготовке сборной России по художественной гимнастике к Играм

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российская команда по художественной гимнастике проводит подготовку к Олимпийским играм в Токио во Владивостоке на острове Русский, где находится в изоляции во избежание заражения коронавирусной инфекцией. Об этом телеканалу "Матч ТВ" рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды Ирина Винер-Усманова.

Россию на Играх представят Дина и Арина Аверины, Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова.

"Они разместились во Владивостоке на острове Русский в университете, туда муха не пролетит, - сказала Винер-Усманова. - Тренируются девочки на "Фетисов-Арене", где растопили лед и сделали огромную площадку. Российские гимнастки там совершенно одни, туда никого не допускают, они приезжают туда утром и уезжают затемно. Днем им привозят что-то поесть, они отдыхают в раздевалках на раскладушках, чтобы не тратить время на переезды".

Олимпийский турнир по художественной гимнастике пройдет с 6 по 8 августа.