Загидуллина пояснила смысл девиза российских рапиристок после матча со сборной США

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Вся команда российских рапиристок коллективно принимала участие в выборе строк персидского философа Омара Хайяма в качестве девиза на Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС рассказала рапиристка Аделина Загидуллина.

Россиянки, вышедшие в финал олимпийского командного турнира по фехтованию на рапирах, после победы над командой США в полуфинале со счетом 45:42 процитировали строки поэта Омара Хайяма: "Кто понял жизнь, тот не спешит".

"Этот девиз - наша общая идея. Мы уже давно его придумали, даже не помним, кто первой предложил. Это произошло, когда мы строили тактику в командных соревнованиях. Он к тому, что в фехтовании, особенно в командных соревнованиях, торопиться не надо", - рассказала Загидуллина.

Финальный матч россиянки проведут 29 июля с командой Франции, начало - 13:55 мск.