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XXXII летние Олимпийские игры

Теннисист Рублев поделился эмоциями после выхода в полуфинал Олимпиады в миксте

По словам спортсмена, ему очень нравится выступать в паре с Анастасией Павлюченковой

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова получают удовольствие от выступления в смешанном разряде и настроены на то, чтобы продолжить олимпийский турнир в том же настроении. Об этом журналистам заявил сам Рублев.

Рублев и Павлюченкова вышли в полуфинал олимпийских соревнований в миксте, выиграв у японцев Эны Сибахары и Бена Маклахлана со счетом 7:5, 6:7 (0:7), 10:8. Ранее россиянин выбыл из борьбы в первом круге одиночного турнира Игр.

"У меня такое чувство, что я "лузер" и играю турнир для них. Проиграл одиночный турнир - теперь играю утешительный микст. Но если серьезно, по итогу ценность медали одинаковая, и медаль Олимпиады - медаль Олимпиады. Поэтому получаем удовольствие и играем дальше", - сказал Рублев.

В полуфинале Рублев и Павлюченкова сыграют с победителями матча между представителями Австралии Эшли Барти и Джоном Пирсом и греками Стефаносом Циципасом и Марией Саккари.

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