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XXXII летние Олимпийские игры

Тарпищев признался, что "плевался" от качества игры российских теннисистов в миксте

Глава федерации тенниса призвал равняться на Николая Озерова, который не щадил слабый пол мощными подачами на корте
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев остался недоволен качеством игры российских спортсменов в миксте на Олимпиаде и удивлен их попаданием в полуфинал. Об этом Тарпищев рассказал ТАСС.

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В четверг обе российских пары (Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, Елена Веснина и Аслан Карацев) вышли в полуфинал в миксте.

"Это здорово, конечно, но я удивлен, если честно. Слишком много было ошибок и тактически неграмотных действий у наших игроков. В миксте же надо играть на женщину, на того, кто слабее, если хочешь выиграть. Надо пользоваться. Но наши будто стесняются, постоянно играют на мужика у соперников. И чуть не поплатились же за это. Вот Николай Николаевич Озеров на тренировке как пробьет в грудь! Та в слезах. Но не умеешь играть - не выходи на корт, а тут стесняются, на мужика играют. Хоть и выиграли наши пары в миксте, но я плевался - очень много нерациональных решений", - сказал Тарпищев.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичXXXII летние Олимпийские игры
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