Тарпищев признался, что "плевался" от качества игры российских теннисистов в миксте

В четверг обе российских пары (Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, Елена Веснина и Аслан Карацев) вышли в полуфинал в миксте.

"Это здорово, конечно, но я удивлен, если честно. Слишком много было ошибок и тактически неграмотных действий у наших игроков. В миксте же надо играть на женщину, на того, кто слабее, если хочешь выиграть. Надо пользоваться. Но наши будто стесняются, постоянно играют на мужика у соперников. И чуть не поплатились же за это. Вот Николай Николаевич Озеров на тренировке как пробьет в грудь! Та в слезах. Но не умеешь играть - не выходи на корт, а тут стесняются, на мужика играют. Хоть и выиграли наши пары в миксте, но я плевался - очень много нерациональных решений", - сказал Тарпищев.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.