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Лига конференций

Россия не смогла сократить отставание от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА

"Сочи" обыграл "Кешлю" и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, "Фейенорд" добрался до той же стадии турнира, победив "Дриту"

ТАСС, 29 июля. Россия, занимающая восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не смогла сократить отставание от располагающихся на седьмой строчке Нидерландов по итогам второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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29 июля впервые выступающий на международной арене "Сочи" на выезде обыграл азербайджанский клуб "Кешля" со счетом 4:2, (первая игра - 3:0) и вышел в третий квалификационный раунд нового турнира под эгидой УЕФА, а нидерландский "Фейенорд" преодолел эту стадию отбора, обыграв по сумме двух встреч косовскую "Дриту" (0:0, 3:2).

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Россию в сезоне-2021/22 на международной арене представляют пять команд: "Сочи" и казанский "Рубин" (стартует с третьего квалификационного раунда Лиги конференций), московский "Локомотив" (групповой этап Лиги Европы), а также столичный "Спартак" и петербургский "Зенит" (третий квалификационный раунд и групповой этап Лиги чемпионов соответственно). От Нидерландов в еврокубках также выступают пять клубов: амстердамский "Аякс" (групповой этап Лиги чемпионов), ПСВ из Эйндховена (вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с датским "Мидтьюлланном"), АЗ из Алкмара (раунд плей-офф Лиги Европы), а также роттердамский "Фейенорд" и "Витесс" из Арнема (третий квалификационный раунд Лиги конференций). После состоявшихся в четверг матчей у России в таблице коэффициентов УЕФА 30,382 балла, в активе Нидерландов - 31,600. Отставание составляет 1,218 балла.

При этом Шотландия, которая располагается на девятой строчке (29,700 балла), приблизилась к России. В четверг "Хайберниан" и "Абердин" вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций, пройдя "Санта-Колому" из Андорры и шведский "Хеккен" соответственно. "Сент-Джонстон" начнет выступление с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, "Селтик" уступил "Мидтьюлланну" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3, 1:2) и вылетел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с чешским "Яблонцем", "Рейнджерс" встретится с "Мальме" на третьем этапе квалификации турнира. Отрыв России сократился до 0,682 балла.

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Положение России в таблице коэффициентов УЕФА может ухудшиться, если клубы не будут показывать положительных результатов на международной арене. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 1,200) и 2022/23. Исходя из этих цифр будет определяться, сколько команд будет представлять Россию в сезоне-2024/25, в котором вступит в силу новый формат проведения Лиги чемпионов. Через три года в главном еврокубковом турнире число команд в основной сетке увеличится с 32 до 36, а на смену групповому этапу придет розыгрыш по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые со слабыми; в зависимости от результатов команды будут перемещаться по сводной таблице).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

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