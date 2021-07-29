Россия не смогла сократить отставание от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА

29 июля впервые выступающий на международной арене "Сочи" на выезде обыграл азербайджанский клуб "Кешля" со счетом 4:2, (первая игра - 3:0) и вышел в третий квалификационный раунд нового турнира под эгидой УЕФА, а нидерландский "Фейенорд" преодолел эту стадию отбора, обыграв по сумме двух встреч косовскую "Дриту" (0:0, 3:2).

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Россию в сезоне-2021/22 на международной арене представляют пять команд: "Сочи" и казанский "Рубин" (стартует с третьего квалификационного раунда Лиги конференций), московский "Локомотив" (групповой этап Лиги Европы), а также столичный "Спартак" и петербургский "Зенит" (третий квалификационный раунд и групповой этап Лиги чемпионов соответственно). От Нидерландов в еврокубках также выступают пять клубов: амстердамский "Аякс" (групповой этап Лиги чемпионов), ПСВ из Эйндховена (вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с датским "Мидтьюлланном"), АЗ из Алкмара (раунд плей-офф Лиги Европы), а также роттердамский "Фейенорд" и "Витесс" из Арнема (третий квалификационный раунд Лиги конференций). После состоявшихся в четверг матчей у России в таблице коэффициентов УЕФА 30,382 балла, в активе Нидерландов - 31,600. Отставание составляет 1,218 балла.

При этом Шотландия, которая располагается на девятой строчке (29,700 балла), приблизилась к России. В четверг "Хайберниан" и "Абердин" вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций, пройдя "Санта-Колому" из Андорры и шведский "Хеккен" соответственно. "Сент-Джонстон" начнет выступление с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, "Селтик" уступил "Мидтьюлланну" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3, 1:2) и вылетел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с чешским "Яблонцем", "Рейнджерс" встретится с "Мальме" на третьем этапе квалификации турнира. Отрыв России сократился до 0,682 балла.