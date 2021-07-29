Россия не смогла сократить отставание от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 29 июля. Россия, занимающая восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не смогла сократить отставание от располагающихся на седьмой строчке Нидерландов по итогам второго квалификационного раунда Лиги конференций.
29 июля впервые выступающий на международной арене "Сочи" на выезде обыграл азербайджанский клуб "Кешля" со счетом 4:2, (первая игра - 3:0) и вышел в третий квалификационный раунд нового турнира под эгидой УЕФА, а нидерландский "Фейенорд" преодолел эту стадию отбора, обыграв по сумме двух встреч косовскую "Дриту" (0:0, 3:2).
Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Россию в сезоне-2021/22 на международной арене представляют пять команд: "Сочи" и казанский "Рубин" (стартует с третьего квалификационного раунда Лиги конференций), московский "Локомотив" (групповой этап Лиги Европы), а также столичный "Спартак" и петербургский "Зенит" (третий квалификационный раунд и групповой этап Лиги чемпионов соответственно). От Нидерландов в еврокубках также выступают пять клубов: амстердамский "Аякс" (групповой этап Лиги чемпионов), ПСВ из Эйндховена (вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с датским "Мидтьюлланном"), АЗ из Алкмара (раунд плей-офф Лиги Европы), а также роттердамский "Фейенорд" и "Витесс" из Арнема (третий квалификационный раунд Лиги конференций). После состоявшихся в четверг матчей у России в таблице коэффициентов УЕФА 30,382 балла, в активе Нидерландов - 31,600. Отставание составляет 1,218 балла.
При этом Шотландия, которая располагается на девятой строчке (29,700 балла), приблизилась к России. В четверг "Хайберниан" и "Абердин" вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций, пройдя "Санта-Колому" из Андорры и шведский "Хеккен" соответственно. "Сент-Джонстон" начнет выступление с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, "Селтик" уступил "Мидтьюлланну" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3, 1:2) и вылетел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с чешским "Яблонцем", "Рейнджерс" встретится с "Мальме" на третьем этапе квалификации турнира. Отрыв России сократился до 0,682 балла.
Положение России в таблице коэффициентов УЕФА может ухудшиться, если клубы не будут показывать положительных результатов на международной арене. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 1,200) и 2022/23. Исходя из этих цифр будет определяться, сколько команд будет представлять Россию в сезоне-2024/25, в котором вступит в силу новый формат проведения Лиги чемпионов. Через три года в главном еврокубковом турнире число команд в основной сетке увеличится с 32 до 36, а на смену групповому этапу придет розыгрыш по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые со слабыми; в зависимости от результатов команды будут перемещаться по сводной таблице).
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.